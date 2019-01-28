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Kalp hastalıklarından korunmanın yolları

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.01.2019 22:47 | Son Güncelleme

Kalp hastalıklarından korunmak için tavsiyelerde bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Kalp hastalıklarından korunmanın yolları

Kalp hastalıklarından korunmak için tavsiyelerde bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nurtaç Özer, düzensiz beslenme ve sigaranın kalp hastalıklarını tetiklediğine dikkat çekti.
Stresin hareketsiz yaşam tarzı, sigara kullanımı, diyabet, obezite, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi sebepler kalp hastalıklarının ortaya çıkmasına sebep olduğunu belirten Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nurtaç Özer, “Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 25’i kalp damar hastalıklarının etkisi altındadır. Dünya geneline oranla; ülkemizde kalp damar hastalıkları daha sık görülmekte ve tüm ölüm nedenlerinin yüzde 47,73’ ünü oluşturmaktadır” dedi.
Kalp hastalıklarından korunmada düzenli beslenmenin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Dr. Özer, “Kalp, sağlıklı beslenme alışkanlığıyla hastalıklardan korunabilir. Düzenli beslenmede ana hedef 3 beyazdan uzak durmak gerekir; bunlar tuz, şeker ve hamurlu gıdalardır. Bunun dışında kalp hastalığına yakalandıktan sonra yine sağlıklı beslenmeye dikkat edilir. Düzenli kontroller aksatılmazsa hasta normal yaşantısına devam edebilir” diye konuştu.

Kalp sağlığı için öneriler
Kalp sağlığı için öneride bulunan Dr. Nurtaç Özer şunları söyledi:
“Katı yağlar ve aşırı tuz tüketmeyin, sigara ve tütün ürünlerinden uzak durun, haftada en az 150 dakika egzersiz yapın, sebze, meyve, lifli besinler ve balık tüketin, düzenli sağlık kontrolü yaptırın.”

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