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Kalp hastası adam evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 18:53 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, kalp hastası İbrahim Gençer (64), yalnız oturduğu evinde ölü bulundu. Gençer’in kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, kalp hastası İbrahim Gençer (64), yalnız oturduğu evinde ölü bulundu. Gençer’in kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Karaağaç Mahallesi 1801 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1'inci katında yalnız oturan kalp hastası İbrahim Gençer’den bir süredir haber alamayan çocukları, bugün polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kapısı kapalı olan evin açılması için itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerince kapı açılırken, içeri giren ekipler İbrahim Gençer'i hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gençer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İbrahim Gençer'in cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Gençer’in kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

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