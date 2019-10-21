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Kalp hastası babanın yangının ardından yardım çığlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:50 | Son Güncelleme

Antalya’da müstakil evinde çıkan yangında 30 yıllık birikimini kaybeden kalp hastası baba uzanacak kendilerine yardım elini bekliyor.

Antalya’da müstakil evinde çıkan yangında 30 yıllık birikimini kaybeden kalp hastası baba uzanacak kendilerine yardım elini bekliyor. Tüm birikimini 7 dakikada kaybeden Ahmet Kurt, “Yangın gece çıksaydı 4 kişilik ailem yok olmuştu” dedi.
Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde müstakil bir evde oturan 48 yaşındaki Ahmet Kurt’un evinin arka bölümünden dün öğle saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Evin içine duman dolmasıyla çocuklar ve anne Havva Kurt, hemen kendilerini dışarı attı. Yapının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm evi sardı. Aile kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evden geriye ise sadece enkaz kaldı. 30 yıllık birikimleri ve 20 bin lira parası yanan Kurt, ailesi dışarıda kaldı. Kalp hastası ve malulen emekli olan Ahmet Kurt, evinin tefrişatının yapılması ve eşya yardımı bekliyor.

"Yangın gece olsa cenazemiz çıkardı"
30 senelik birikimini evine yatırdığını dile getiren Ahmet Kurt, bazı eşyaların ise taksidini daha bitiremediğini kaydetti.
Oğlunu da kısa süre önce nişanladığını ve düğün hazırlığında olduklarını anlatan Kurt, her şeyin yanıp bittiğini aktardı. Yangının dün öğle saatlerinde meydana geldiğini anlatan baba Kurt, “Oğlum, eşim ve kızımın evde olduğu esnada arka bölümden dumanlar çıkmaya başlıyor. Oğlum hemen ailemi koşarak dışarı çıkarıyor. 7 dakika içinde ev bu hale geliyor. Yangının gündüz olması bizi kurtardı gece olsa bizim cenazemiz çıkardı. Kötünün iyisi canımızı kurtardığımıza şanslıyız. Bir de pencere ve kapılarda demir korkuluklar var. Dışarı çıkma şansımız yoktu” dedi. Kurt, evden bir iğne dahi alamadıklarını sadece üzerilerindeki kıyafetlerin olduğunu söyledi.

"Destek bekliyorlar"
Oğlunun düğününde kullanmak üzere biriktirdikleri 20 bin liranın da yangında yandığını ifade eden Ahmet Kurt, “Eşyalarımı tek tek yeni almaya başlamıştım. Taksitlerini ödüyordum. Başımızı sokacak üstü kapalı bir yer istiyoruz. Tek başıma bu evi geri yapamam. Şimdi komşularımda kalıyorum ama nereye kadar. Evin tefrişatı konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz. Devletimiz en zor durumda yanımızda olacaktır” diye konuştu.

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