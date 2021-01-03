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Kalp hastası genç şadırvan girişinde ölü bulundu

03.01.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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Konya’da kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen elektrik dağıtım şirketinde çalışan 28 yaşındaki genç, abdest almak için girmek istediği şadırvanın girişinde ölü olarak bulundu.Olay, 12.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Beybes Mahallesi 45 Evler Camisi şadırvanında yaşandı.

Konya’da kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen elektrik dağıtım şirketinde çalışan 28 yaşındaki genç, abdest almak için girmek istediği şadırvanın girişinde ölü olarak bulundu.
Olay, 12.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Beybes Mahallesi 45 Evler Camisi şadırvanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şadırvan girişinde yerde hareketsiz bir kişinin yattığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde adının Nevzat Çaycı (28) olduğu öğrenilen şahsın, hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda Nevzat Çaycı’nın MEDAŞ’ta çalıştığı ve şirkete ait aracının da yol kenarında park halinde olduğu anlaşıldı. Cesette yapılan incelemede ise, şahsın başında çarpmaya bağlı olarak kan izlerinin olduğu tespit edildi. Nevzat Çaycı’nın kalp hastası olduğu ve 2 sene önce kalbine stent takıldığı öğrenilirken, şirket aracında da Nevzat Çaycı’ya ait kalp ilaçları bulundu. Hayatını kaybeden Nevzat Çaycı’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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