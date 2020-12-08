Kalp hastası kadını dolandırıp "cezaevine düştü" diye haber gönderdi

Adana’da kalp hastası Ferize Çakmak, evine izolasyon yapması için anlaştığı inşaat işçisi tarafından dolandırıldı. Eşiyle cezaevine düştüğü haberini gönderen inşaat işçisinin tutuklanmadığını öğrenen Ferize Çakmak, parasını istiyor.

İddiaya göre, 54 yaşındaki Ferize Çakmak, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’ndeki evinin damına izolasyon yaptırmak için inşaat ustası Yaşar Ö. ile 10 bin liraya anlaştı. Çakmak, 23 Kasım Pazartesi günü iş başı yapması gereken ustaya 22 Kasım pazar günü malzeme alması için 4 bin lira kapora verdi. Pazartesi günü ise usta Yaşar Ö., Çakmak’ı arayarak, “Benim Alanya’ya gitmem lazım. 17 bin TL alacağım var. Yarın geleceğim” dedi. Bunun üzerine Salı günü Yaşar Ö.’nün eşi olduğunu iddia eden bir kadın da Ferize Çakmak’ı arayarak, eşinin Kürkçüler Cezaevi’ni düştüğünü söyledi.

Bunun üzerine olayların ters gittiğini düşünen Çakmak, Kürkçüler Cezaevi’ni arayarak Yaşar Ö.’nün cezaevinde olup olmadığını sordu ve inşaat ustasının aslında cezaevine hiç girmediğini öğrendi. Daha sonra kardeşinin cep telefonundan Yaşar Ö.’yü arayan Çakmak, telefonu ustanın açması ve sesini duyduktan sonra geri kapatıp engellemesi üzerine Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Aradan geçen 2 haftada ustaya hiç ulaşamayan Ferize Çakmak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, mağdur olduğunu söyledi. Çakmak, “Dam her sene yağmurda su alıyor. Ben evde yağmurlu günlerde çizmeyle geziyorum. Bu sene evi kiraya verdim, o parayla da evin üzerine beton döktüreyim dedim ama onu da dolandırıcıya kaptırdım. 4 bin lira verdim, üzerini de verecektim ama adam gelmeyince mağdur oldum. 10 bin liraya anlaştık. 4 bin lirayı malzeme alması için verdim, hazır beton falan getirecekti ama beni dolandırdı gelmedi adam” diye konuştu.