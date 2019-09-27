Kalp için 5 sağlıklı yaşam önerisi

Kalp dostu beslenmede meyve, sebze, balık, kümes hayvanları, tahıl ve kuruyemişlere yer verilmesi gerektiği, tuz tüketiminin günde 5 gramdan fazla olmaması ve alkol kullanımı mümkün olduğunca sınırlandırılması gerektiği bildirildi.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre kalp hastalıklarının tüm dünyada, yılda yaklaşık 17 milyon kişinin yaşamını kaybetmesine neden olduğu belirlendi. Türkiye’de de kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin 200 bin civarında olduğu ve bu rakamın 2020’de ikiye katlanacağı tahmin ediliyor. Dünya Kalp Federasyonu, tütün kullanımı, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam gibi önlenebilir faktörlerin kontrol altına alınması ile kalp hastalığına bağlı erken ölümlerin en az yüzde 80’inin önlenebileceğini belirtiyor. Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Kabukçu, “29 Eylül Dünya Kalp Günü” nedeniyle kalp hastalıklarından korunma yolları hakkında bilgi verdi.

"Sigara en önemli neden"

Tütün kullanan her iki kişiden birinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Kabukçu, "Dünya genelinde önlenebilir ölüm nedenlerinin yaklaşık yarısından tütün kullanımı sorumludur. Özellikle sigara içen çocukların ve gençlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Sadece kullanmakla değil pasif maruziyetle bile bebeklerde ani ölümler ortaya çıkabilir. Yapılan bir çalışma, sigara içen bir kişiyle bir arada yaşamanın, kalp hastalığı riskini yüzde 34 artırdığını ortaya koymuştur. Genç nesillere tütün kullanmanın tehlikelerini anlatmak ve sigaraya başlamalarını engellemek bir sosyal sorumluluk görevidir. Tütün kullanımını bırakmak kalp hastalıklarına yakalanma riskini büyük oranda düşürmektedir" ifadelerinde bulundu.