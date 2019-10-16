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Kalp için haftada 2 balık tüketilmeli

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2019 12:27 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt.

Kalp için haftada 2 balık tüketilmeli

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Seda Demetgül, protein ve omega 3 bakımından zengin, sindirimi en kolay besinlerden biri olan balığın haftada en az 2-3 kez tüketilmeli gerektiğini söyledi.
Balık sezonu açılmasından bu yana yaklaşık 1 ay geçmesi nedeniyle artık tezgâhlar doldu, balıklar soframıza daha sık gelmeye başladı. Balığın sağlık açısından saymakla bitmeyen faydalarıyla ilgili bilgiler veren Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Seda Demetgül, eşsiz bir besin değeri taşıyan balığa haftada en az 2-3 öğünde mutlaka yer verilmesi gerektiğini dile getirerek uyarılarda bulundu.
Özellikle tam mevsimindeyken mutlaka hem çocukların hem de yetişkinlerin balık tüketimlerine özen göstermesi çağrısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Seda Demetgül, balığın fosfor açısından zengin, kolesterolü az, sindirimi kolay bir besin olduğuna dikkat çekerek “Fazla yağlı olmamak ve tavada kızartılmamak şartıyla balık eti, diğer et ürünlerine kıyasla daha kolay sindirilir. Balık daha az karbonhidrat içermesinin yanı sıra madensel tuzlar ve mineraller açısından da zengindir. Bol miktarda fosfor, kalsiyum, iyot ve flor içerir. Bunun yanında A, B1, B2 ve D vitaminleri ile Omega 3 yağ asitlerinden de zengindir” diye konuştu.

Diyabet riskini azaltıyor
Diyetisyen Seda Demetgül, balığın sağlık açısından faydaları ile ilgili şu bilgileri verdi: “Balığın içeriğinde bulundurduğu iyot, zekâ gelişimine fayda sağlar, Omega 3 yağ asitleri kötü kolesterol denilen LDL kolesterolü düşürücü etki göstererek kalp sağlığını korur. Araştırmalarda yüksek Omega 3 yağ asitlerini barındıran somon, uskumru ve ton balığı gibi balıkların depresyona karşı büyük fayda sağladığı ortaya koyulmaktadır. Omega 3, insülin işlevini düzenler ve diyabet riskini azaltır, Alzheimer’ın oluşturabileceği hafıza kaybını önlemede de önemlidir. Balığın içeriğindeki kalsiyum ise, kemik büyümesini ve kemik sağlığını koruyucu etkiye sahiptir. Balıkta bulunan bir diğer vitamin olan A vitaminin göz sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğu bilinmektedir."

Bayat balığın gözleri matlaşır
Tüketilen balığın taze olduğundan mutlaka emin olunması gerektiğinin altını çizen Dyt. Seda Demetgül, şu uyarılarda bulundu: “Bayat balık tüketmek vücutta istenmeyen rahatsızlıkları beraberinde getirebilir. Taze bir balığın eti sert ve diri olmalı, parmakla basınca çukurlaşmamalı, derisi kaygan ve parlak olmalı, solungaçları parlak kırmızı olmalı, pulları derisinden kolayca ayrılmamalıdır. Taze balık deniz kokuludur, bayat balık çok daha ağır kokuludur. Balık bayatladıkça gözleri matlaşır, taze balığın gözleri ise parlak olur. Ayrıca balıkları kızartarak tüketmek yerine buğulama, ızgara, fırın pişirme yöntemlerini kullanmak besin değerini kaybetmemesi için çok önemlidir."

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