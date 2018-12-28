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Kalp ilacı takibiyle cinayet ortaya çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 20:40 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 3 yıl önce oğlunun kayıp ihbarında bulunduğu kadının bu süre zarfında kalp ilacını satın almadığını belirleyen ekipler, cinayeti açığa çıkardı - Kayıp ihbarını yapan oğlu tarafından öldürüldüğü tespit edilen kadının cesedine ait kemik parçaları evinin arka bahçesinde gömülü olarak bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 3 yıl önce oğlunun kayıp ihbarında bulunduğu F.K.S'nin kullandığı kalp ilacından yola çıkarak araştırmalarını bu yönde derinleştiren ekipler, kadının cinayete kurban gittiğini belirledi.

Katil zanlısı olarak annesi için kayıp ihbarı yapan H.K. tutuklanırken kadının cesedine ait kemik parçaları evinin arka bahçesinde gömülü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çıkrıkçı Mahallesi'nde 17 Temmuz 2015'te Alayaka Jandarma Karakol Komutanlığına müracaatta bulunan H.K, annesi F.K.S'den bir haftadır beri haber alamadığını bildirdi.

Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan incelemede, 3 yılı aşkın süredir aranan kadının, kayıp başvurusu yapıldığı tarihte oğlu H.K ile yaşadığı ve bu süreçte düzenli olarak kullandığı kalp ilacından hiç satın almadığı tespit edildi.

H.K'nin ise birçok sabıkası bulunduğu, şiddete meyilli bir kişiliği olduğu ve annesinin kaybolması ile ilgili verdiği ifadelerin çelişkiler taşıdığı değerlendirildi.

Bu tespitler üzerine H.K. ile annesinin yaşadıkları evin arka bahçesinde yapılan kazıda, F.K.S'ye ait olduğu değerlendiren cesede ait kemik parçaları bulundu.

Kemik parçaları Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, H.K gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklandı.

H.K'nin ifadesinde, aralarında anlaşmazlık çıkması üzerine annesini bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi evin arka kısmındaki bahçeye gömdüğünü ve birkaç gün evde kaldıktan sonra Manisa'ya kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir cinayet

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