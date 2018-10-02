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Kalp kapağı kendi dokusundan üretilen zarla değiştirildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2018 11:04 | Son Güncelleme

Kalp kapağında darlık bulunan hasta, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ilk kez uygulanan, kişinin kendi dokusundan üretilen kalp zarının değiştirilmesi olarak bilinen "Ozaki" yöntemiyle sağlığına kavuştu - SBÜ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Serdar Günaydın: - "Hastanın tamamen kendi dokularını kullanarak, hiçbir yabancı cisim kullanmadan ameliyatı gerçekleştirmiş olduk. Yabancı madde olmadığı için hastamızda beklenen sıkıntıların pek çoğuyla karşılaşmadık" - Tedavi gören Hasan Karabulut: - "Şu anda çok iyiyim, rahatım, yeniden doğmuş gibiyim. Kendi dokum da ameliyat için uymuş, bu da beni çok sevindirdi. İnşallah, sağlıklı bir şekilde memleketime döneceğim"

DUYGU YENER - Kalp kapağında darlık bulunan hasta, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ilk kez uygulanan, kişinin kendi dokusundan üretilen kalp zarının değiştirilmesi olarak bilinen "Ozaki" yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Japon bilim adamı Dr. Ozaki tarafından mekanik ve biyolojik kalp kapaklarına alternatif olarak geliştirilen "Ozaki" yöntemi, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde erişkin bir hastaya ilk kez Sağlık Bilimleri Üniversitesi Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nde uygulandı.

SBÜ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Serdar Günaydın, Prof. Dr. Kanat Özışık, Doç. Dr. Atike Tekeli Kunt'dan oluşan cerrahi ekibine, anesteziyoloji-kardiyoloji klinikleri ve Prof. Dr. Cem Alhan destek verdi. İlk kez gerçekleştirilen operasyon, farklı hastanelerden çok sayıda kalp damar cerrahisi uzmanı tarafından da izlendi.

Prof. Dr. Serdar Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aort kapak hastalarında cerrahi olarak tamiri mümkün olmayan durumlarda mekanik ya da biyolojik yapay kapakların, girişimsel olarak ise yine biyolojik temelli stent kapaklarının kullanıldığını söyledi.

Bu yöntem sayesinde ilk defa hastalarda hiçbir yabancı madde kullanmadan kapak ameliyatı yaptıklarını ifade eden Günaydın, "Hastanın yaşının genç olması nedeniyle daha önce uyguladığımız yöntemler, uygulamakta tereddütlerimizin olduğu seçeneklerdi. Metal kapak kullandığımız zaman hasta uzun süre kan sulandırıcı ilaç alıyor ve kanama veya pıhtı atması gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor." dedi.

Günaydın, "Ozaki" tekniğiyle hastanın kendi kalp zarından yaprakçıklar oluşturarak kalp kapağının değiştirildiğini, Avrupa'da 2016'dan itibaren kullanılmaya başlanan bu yönteme ilişkin yurt dışında eğitim aldıklarını söyledi.

Ameliyatını gerçekleştirdikleri hastanın yaşı ve genel durumunun iyi olması nedeniyle "Ozaki" yöntemini tercih ettiklerini anlatan Günaydın, "Hastanın tamamen kendi dokularını kullanarak, hiçbir yabancı bir cisim kullanmadan ameliyatı gerçekleştirmiş olduk. Yabancı madde olmadığı için hastamızda beklenen sıkıntıların pek çoğu ile karşılaşmadık. Kan sulandırıcı ilaç kullanılmasına gerek kalmadı. Bu durum kanama ve pıhtılaşma gibi çok ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Hastamızda bu ilaçları kullanmayacağız. Metal kapaklarda ileride darlık oluşabiliyor ya da var olan halka kalpte belli yerlere baskı yapabiliyor. Bu tür sıkıntıları da hastamızdan beklemiyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Günaydın, operasyonun herkese uygulanabileceğini, Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen operasyon için diğer hastanelerden çok sayıda kalp damar cerrahının operasyonu izlemek için katıldığını söyledi.

- "Yeniden doğmuş gibiyim"

Ameliyat sonrasında sağlığına kavuşan Hasan Karabulut, Giresun'da yaşadığını ve esnaf olduğunu belirtti.

Karabulut, "Kalp kapağımın biri doğuştan hiç çalışmıyormuş. Altı yıl öncesine kadar bilmiyordum. Halsizlik, yolda yürüyememek, gece tıkanma, uykusuzluk gibi sorunlar yaşıyordum. Giresun'da gittiğimiz doktorlarımız da Numune Hastanesini önerdiler. Buraya geldik ve ameliyatımı oldum. Şu anda çok iyiyim, rahatım, yeniden doğmuş gibiyim. Kendi dokum da ameliyat için uymuş, bu da beni çok sevindirdi. İnşallah, sağlıklı bir şekilde memleketime döneceğim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Atike Tekeli Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Prof. Dr. Kanat Özışık Prof. Dr. Serdar Günaydın Sağlık Bilimleri Üniversitesi Numune Eğitim ve Araştırma Hastane

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