Kalp kapağı kendi dokusundan üretilen zarla değiştirildi

DUYGU YENER - Kalp kapağında darlık bulunan hasta, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ilk kez uygulanan, kişinin kendi dokusundan üretilen kalp zarının değiştirilmesi olarak bilinen "Ozaki" yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Japon bilim adamı Dr. Ozaki tarafından mekanik ve biyolojik kalp kapaklarına alternatif olarak geliştirilen "Ozaki" yöntemi, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde erişkin bir hastaya ilk kez Sağlık Bilimleri Üniversitesi Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nde uygulandı.

SBÜ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Serdar Günaydın, Prof. Dr. Kanat Özışık, Doç. Dr. Atike Tekeli Kunt'dan oluşan cerrahi ekibine, anesteziyoloji-kardiyoloji klinikleri ve Prof. Dr. Cem Alhan destek verdi. İlk kez gerçekleştirilen operasyon, farklı hastanelerden çok sayıda kalp damar cerrahisi uzmanı tarafından da izlendi.

Prof. Dr. Serdar Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aort kapak hastalarında cerrahi olarak tamiri mümkün olmayan durumlarda mekanik ya da biyolojik yapay kapakların, girişimsel olarak ise yine biyolojik temelli stent kapaklarının kullanıldığını söyledi.