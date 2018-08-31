Kalp kapak hastalığı nedir? Kalp kapak hastalıkları belirtileri nelerdir? Kalp kapak ameliyatı sonrası neler yaşanıyor?

Son yıllarda sık olarak karşımıza çıkan kalp kapak hastalıkları, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyip, tehlikeli bir tablo yaratabilir. Bu hastalığın tedavisinde erken teşhisin çok büyük önem taşıdığını belirten Avrasya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emel Ergüney kalp kapak hastalıkları ve tedavisi için önemli bilgiler verdi. KALP KAPAK HASTALIĞI NEDİR?



Kalbimizde mitral, aort, pulmoner, triküspit olmak üzere dört adet kapakçık bulunmaktadır. Bu kapaklar tek yönlü kan akımının yapılmasında önemli rol oynar ve aynı zamanda kan dolaşımının doğru ve rahatça ilerlemesini sağlar. Kalp kapak hastalığı, kalp kapak yapısının bozularak işlev yapamaz hale gelmesi sonucu oluşmaktadır. Hastalığın ortaya çıkmasında yaş faktörü önemli bir etken olduğundan 40 yaşından sonra mutlaka kalp checkup’ı yapılmalıdır. KALP KAPAĞI HASTALIĞININ BELİRTİLERİ



Göğüs ağrısı, Kalp ağrısı, Zor nefes alma, Fiziksel hareket yaparken zorlanma, Ateş basması, Çarpıntı hissi, Bayılma hissi, Yorgunluk ve halsizlik, Felç, Ritim bozuklukları vb.

DOĞUŞTAN OLABİLECEĞİ GİBİ SONRADAN DA OLUŞABİLİR



Birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkan kalp kapak hastalıklarının sebepleri aşağıdaki gibidir; Doğuştan kalp kapak hastalığı: Bireylerde en sık tespit edilen anormallikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anormalliklerden biri kalp kapakçığı içinde 2 aort damarı olmasıdır. Bu kişilerde zamanla aort darlığı ya da yetersizliğinin olduğu görülmektedir. Diğer bir anormallik ise diğer kapaklarda doğumsaldır. Doğuştan kalp hastalıkları; Bebeğin anne karnındayken kalbin normal gelişim sürecini tamamlayamamasından kaynaklanabilir, Akraba evliliği, Anne veya babanın doğumsal bir kalp rahatsızlığının bulunması, Bebeklikte radyasyona maruz kalınması, Annenin diyabet olması yada diyabetik bir hastalık geçirmesi, Hamilelikte aktif veya pasif sigara kullanımı, Çevresel yetersizlikler ve çeşitli genetik hastalıklar, ROMATİZMAL ATEŞ



Ülkemizde ciddi kapak hastalıklarının önde gelen sebeplerindendir. Ancak bu durum 20–30 yıl sonra hissedilir. Kadınlarda en sık mitral kapak darlığına, erkeklerde ise aort kapak yetersizliğine yol açar.

Mitral Kapak Hastalığı: Mitral Kapak alanı normalde 4-6 santimetrekaredir. Mitral kapak 2,5 santimetrekare altında olursa belirtiler baş göstermeye başlar. Bu durumda önce fiziksel hareketle ortaya çıkan nefes darlığı, çarpıntı, yorgunluk gibi belirtiler ortaya çıkar. Mitral darlığında sol kulakçıkta kan akımı yavaşladığı için pıhtı oluşabilir ve bu pıhtı dolaşım yoluyla vücuttaki kol, bacak, beyin ve benzeri organların damarlarını tıkayabilir. Ayrıca genişleyen sol kulakçık nedeniyle ritim bozuklukları meydana gelebilir. KALP KAPAĞI KİREÇLENMESİ



Daha çok yaşlılarda görülür. Kapak yaprakçıklarının kalınlaşması ve kireçlenmesi nedeniyle kapakçıklar yeteri kadar açılmaz. Bazı hastalarda ameliyat tedavisi gerektirecek düzeye gelebilmektedir.

Kapak Enfeksiyonu: Genellikle eskiden kapak operasyonu geçiren bireylerde görülen ciddi bir rahatsızlıktır. Başlıca belirtileri; ateş, halsizlik, eklem ağrılarıdır. Bu hastalıktan korunmak için hastalar diş çekimi ve cerrahi girişimlerin öncesinde antibiyotik almaları gerekir.