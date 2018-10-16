Ayaklarda şişme, nefes darlığı, rahat yatamama gibi nedenlerle hastanın yaşam kalitesinin düştüğünü dile getiren Ermiş, yaklaşık 45 dakikalık bir ameliyatla Demirel'in kasığından girerek, şemsiyeye benzeyen bir cihazla kalp kapağındaki açıklığı kapattıklarını anlattı. Ermiş, şöyle devam etti:

Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce hastanın protez kalp kapağında kaçak ve ayrışma tespit ettiklerini, Demirel'in son 8 ayının kalp yetmezliği nedeniyle hastanede geçtiğini söyledi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde, akciğer rahatsızlığı, böbrek ve kalp yetmezliği gibi sağlık sorunları bulunan 74 yaşındaki Selahattin Demirel'in, daha önce değiştirilen protez kalp kapakçığındaki delik "şemsiye yöntemi" ile anestezi kullanılmadan kapatıldı.

"En önemli özellik hastaya anestezi verilmeden ameliyatı yapmamız. Hastayla konuşurken biz bu işlemi yaptık. Böbreği olumsuz etkileyebilecek herhangi bir ilacı ameliyat esnasında vermedik. Riskli bir hastaydı, farklı hastalıkları vardı. Akciğer rahatsızlığı, böbrek ve kalp yetmezliği dolayısıyla bünyesi zayıflamıştı. Tüm bunları göz önünde bulundurarak anestezi vermedik. Hastamız artık kendini iyi hissediyor, nefesi açıldı ve rahatça koridorda yürüyor. Çok zor bir işlem yaptık, açıkçası bu bölgede yapılmıyor. Hastanemizde de daha önce yapılmadı."

Emekli makine mühendisi Selahattin Demirel de "Ameliyattan önce hiç yatamıyordum, çok şükür artık yatıyorum ve kendimi iyi hissediyorum. Ermiş hoca da daha iyi olacağımı söylüyor." diye konuştu.

