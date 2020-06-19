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Kalp krizi 1 ay önceden işaret veriyor! Bu belirtiler varsa...

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.06.2020 13:46 | Son Güncelleme

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının oldukça yüksek olduğu biliniyor. Kalp sağlığını korumak ve kalbi dinlemek ise hayat kurtarabiliyor. Kalbimiz hastalıklara karşı direnirken vücuda sinyaller gönderiyor. Uyarıları dikkate alarak erken tanı ile hayatta kalma şansınızı artırabilirsiniz. İşte kalp krizinden 1 ay önce görülmeye başlayan belirtiler...

Kalp krizi 1 ay önceden işaret veriyor! Bu belirtiler varsa...

Kalp, kendine iyi bakılmadığında sağlık sorunlarıyla alarmı vermeye başlıyor. Sigara kullanımı, hipertansiyon, diyabet hastalığı, obezite gibi değiştirilebilen risklerin yanı sıra ailede yer alan erken yaşta kalp krizi öyküsü, genetik, yaş ve cinsiyet gibi değiştirilemeyen riskler kalp krizini tetikliyor. Değiştirilebilen risklerde kişilerin kendi çabaları ve sağlıklı bir yaşam benimsemeleri ile risk faktörlerini azaltmak mümkün olabiliyor. Kalp krizlerinin belirtileri ise belirgin olarak kendini gösterebiliyor. Ancak krizlerin dörtte biri belirti göstermeden de ortaya çıkabiliyor.

GÖĞÜS AĞRISI

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Kalp krizinin en belirgin özelliklerinden biri göğüs ağrısı olarak biliniyor. Göğüs kafesinin ortasında hissedilen bir ağrı, ağırlık ve baskı yapıcı olarak tanımlanıyor. Halk arasında "göğüs kafesine biri oturmuş hissi" olarak tabir ediliyor. Göğüs ağrısı şikayeti genellikle 20 dakikadan fazla sürüyor. Ağrı özellikle sol tarafa olmak üzere tek ya da her iki kola, omuzlara, çeneye, mideye ve boyuna kadar yayılabiliyor.

NEFES DARLIĞI

Kalp krizi öncesinde nefes darlığı ve solunum sıkıntısı belirgin belirtiler arasında yer alıyor. Nefes darlığı, ağrıdan önce ya da sonra gerçekleşebiliyor. Güçlü bir şekilde nefes alamadığınızı fark ettiğinizde ve nefes darlığının giderek arttığını düşündüğünüzde hemen bir doktora başvurmalısınız.

KALP RİTİM BOZUKLUĞU

Ritim bozukluğu ile başlayan belirti panik atak ile devam edebilir. Düzensiz kalp atışları yaklaşık 1-2 dakika sürer. Genellikle beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar. Normale dönmediği süre zarfında yorgunluk hissi ve baş dönmesi görülebilir.

YORGUNLUK

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Yoğun bir çalışma temponuz olmadığı, sizi yorgun hissettirecek hareketli bir ortamda bulunmadığınız halde kendinizi halsiz hissediyorsanız; aman dikkat. Kısa mesafeli yürüyüşlerde bile hemen yoruluyorsanız bir an önce doktora görünmeniz gerekebilir. Stres açısından yoğun bir hayat tarzınız var ise kalp sağlığınız olumsuz etkilenebilir. Kalp krizinin hafife alınan halsizlik ve yorgunluk belirtisine dikkat edilmesi gerekiyor.

SOĞUK TERLEME VE MİDE BULANTISI

Terlemenin kalp krizi belirtileri arasında olduğu görülüyor. Sık sık aşırı ve soğuk terliyorsanız terlemenizi etkileyecek başka bir neden yoksa dikkatli olmanızı öneriyoruz. Sıcaklıktan ve fiziki çevreden bağımsız terlemeler, kalp krizinin erken belirtisi olabilir.

Kalp krizi öncesi belirtileri dikkate alarak hayatta kalma şansınızı artırabilirsiniz. Belirtilerden bir veya birkaçını hissettiğinizde vakit kaybetmeden hekime başvurmalısınız. Kalp krizinin ciddi bir rahatsızlık olduğunu ve asla şakaya gelmeyeceğini bilmelisiniz. Erken tanının hayat kurtardığını unutmamalı ve kalp sağlığınızı korumaya önem göstermelisiniz.

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