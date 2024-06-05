Kalp krizi belirtileri: Kalp krizi belirtileri nelerdir? Kalp krizi anında ne yapılmalı?

Kalp krizi risk faktörleri arasında yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, obezite, sigara içme, hareketsiz yaşam tarzı, stres, ailede kalp hastalığı öyküsü ve yaş bulunmaktadır. Bu risk faktörlerinin bilinmesi ve kontrol altına alınması, kalp krizi riskini azaltmada önemlidir. Kalp krizi tanısı, genellikle semptomların ve elektrokardiyogram (EKG) gibi testlerin incelenmesiyle konur. Erken tanı ve tedavi, kalp kası hasarını en aza indirebilir ve hayat kurtarabilir.

Kalp krizi nedir?

Kalp krizi, koroner arterlerin tıkanması veya daralması sonucu kalbin yeterli oksijen ve besin maddelerine ulaşamaması nedeniyle kalp kasında hasara yol açan ani ve ciddi bir durumdur. Bu durum, genellikle şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve mide bulantısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Kalp krizi acil tıbbi müdahale gerektiren hayati tehlike oluşturan bir durumdur.

Kalp krizi belirtileri nelerdir?

Kalp krizi belirtileri kişiden kişiye değişebilir ancak yaygın belirtiler arasında göğüs ağrısı veya rahatsızlık, nefes darlığı, terleme, mide bulantısı veya kusma, baş dönmesi, bayılma hissi ve vücudun diğer bölgelerinde ağrı veya rahatsızlık yer alabilir. Bu belirtiler hemen acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

Kalp krizi tedavisi nasıl yapılır?

Kalp krizi tedavisi seçenekleri arasında trombolitik ilaçlar, kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar, kan damarlarını açmak için kullanılan anjiyoplasti ve stent yerleştirme, bypass cerrahisi ve kalp rehabilitasyonu gibi yöntemler bulunabilir.

Kalp krizinden korunmanın en önemli yollarından biri sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemektir. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkol tüketiminden kaçınma, stresten uzak durma ve düzenli tıbbi kontroller yapma, kalp sağlığını korumada önemlidir. Ayrıca, varsa diğer sağlık sorunlarının kontrol altında tutulması da önemlidir.

Kalp krizi anında ne yapılmalı?

Kalp krizi kalp kasına yeterince oksijenli kan gitmediğinde ortaya çıkan acil bir tıbbi durumdur. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bulantı gibi belirtilere neden olabilir. Kalp krizi şüphesi yaşıyorsanız hemen 112'yi arayın ve tıbbi yardım isteyin. Kalp krizi anında yapmanız gerekenler şöyledir:

Ambulans gelene kadar sakin kalın ve tıbbi yardım bekleyin

Kriz geçiren kişiyi rahat bir pozisyonda oturtun.

Kişi bilincini kaybederse veya nefes almıyorsa bilginiz varsa kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) yapmaya başlayın. Bilginiz yoksa 112 ekipleri sizi yönlendirecektir.





