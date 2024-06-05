HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kalp krizi belirtileri: Kalp krizi belirtileri nelerdir? Kalp krizi anında ne yapılmalı?

Kalp krizi belirtileri: Kalp krizi belirtileri nelerdir? Kalp krizi anında ne yapılmalı?

Cem Ölmez Cem Ölmez
31.05.2024 22:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi, dünya genelindeki en ölümcül sağlık sorunlarından biridir. Aniden gelişen ve kalp kasına yeterli kan akışının kesilmesiyle ortaya çıkan bu durum, ciddi sonuçlara yol açabilir. Peki, kalp krizi belirtileri nelerdir? Kalp krizi anında ne yapılmalı?

Kalp krizi belirtileri: Kalp krizi belirtileri nelerdir? Kalp krizi anında ne yapılmalı?

İçindekiler

  • Kalp krizi nedir?
  • Kalp krizi belirtileri nelerdir?
  • Kalp krizi tedavisi nasıl yapılır?
  • Kalp krizi anında ne yapılmalı?

Kalp krizi risk faktörleri arasında yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, obezite, sigara içme, hareketsiz yaşam tarzı, stres, ailede kalp hastalığı öyküsü ve yaş bulunmaktadır. Bu risk faktörlerinin bilinmesi ve kontrol altına alınması, kalp krizi riskini azaltmada önemlidir. Kalp krizi tanısı, genellikle semptomların ve elektrokardiyogram (EKG) gibi testlerin incelenmesiyle konur. Erken tanı ve tedavi, kalp kası hasarını en aza indirebilir ve hayat kurtarabilir.

Kalp krizi nedir?

Kalp krizi, koroner arterlerin tıkanması veya daralması sonucu kalbin yeterli oksijen ve besin maddelerine ulaşamaması nedeniyle kalp kasında hasara yol açan ani ve ciddi bir durumdur. Bu durum, genellikle şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve mide bulantısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Kalp krizi acil tıbbi müdahale gerektiren hayati tehlike oluşturan bir durumdur.

Kalp krizi belirtileri nelerdir?

Kalp krizi belirtileri kişiden kişiye değişebilir ancak yaygın belirtiler arasında göğüs ağrısı veya rahatsızlık, nefes darlığı, terleme, mide bulantısı veya kusma, baş dönmesi, bayılma hissi ve vücudun diğer bölgelerinde ağrı veya rahatsızlık yer alabilir. Bu belirtiler hemen acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

Kalp krizi tedavisi nasıl yapılır?

Kalp krizi tedavisi seçenekleri arasında trombolitik ilaçlar, kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar, kan damarlarını açmak için kullanılan anjiyoplasti ve stent yerleştirme, bypass cerrahisi ve kalp rehabilitasyonu gibi yöntemler bulunabilir.

Kalp krizinden korunmanın en önemli yollarından biri sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemektir. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkol tüketiminden kaçınma, stresten uzak durma ve düzenli tıbbi kontroller yapma, kalp sağlığını korumada önemlidir. Ayrıca, varsa diğer sağlık sorunlarının kontrol altında tutulması da önemlidir.

Kalp krizi anında ne yapılmalı?

Kalp krizi kalp kasına yeterince oksijenli kan gitmediğinde ortaya çıkan acil bir tıbbi durumdur. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bulantı gibi belirtilere neden olabilir. Kalp krizi şüphesi yaşıyorsanız hemen 112'yi arayın ve tıbbi yardım isteyin. Kalp krizi anında yapmanız gerekenler şöyledir:

  • Ambulans gelene kadar sakin kalın ve tıbbi yardım bekleyin
  • Kriz geçiren kişiyi rahat bir pozisyonda oturtun.
  • Kişi bilincini kaybederse veya nefes almıyorsa bilginiz varsa kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) yapmaya başlayın. Bilginiz yoksa 112 ekipleri sizi yönlendirecektir.
    Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Down sendromlu öğrenciyi darp etti! Öğretmen hakkında kararDown sendromlu öğrenciyi darp etti! Öğretmen hakkında karar
Komşusunu öldürdü, 112'yi arayıp 'Ben bir suç işledim' dediKomşusunu öldürdü, 112'yi arayıp 'Ben bir suç işledim' dedi
Sokak modasının yıldızı Puma Roma'da kaçırılmayacak fırsatSokak modasının yıldızı Puma Roma'da kaçırılmayacak fırsat
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
En Çok Okunan Haberler
Türk kahvesi, döner, deniz ürünleri hepsi Türkiye'den ucuz! Türkler akın akın oraya gidiyor!

Türk kahvesi, döner, deniz ürünleri hepsi Türkiye'den ucuz! Türkler akın akın oraya gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener arasında kritik görüşme! İşte ilk kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener arasında kritik görüşme! İşte ilk kareler

Mourinho eski öğrencisi Heung Min-Son'u istiyor

Mourinho eski öğrencisi Heung Min-Son'u istiyor

Konya'da kız kardeşlerin esrarengiz ölümü! 4 saat arayla ölü bulundular

Konya'da kız kardeşlerin esrarengiz ölümü! 4 saat arayla ölü bulundular

'Kızlarına sahip çıksalardı' sözüne hakimden tokat gibi yanıt

'Kızlarına sahip çıksalardı' sözüne hakimden tokat gibi yanıt

Akılalmaz olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılar

Akılalmaz olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.