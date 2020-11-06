Kalp krizi belirtileri nelerdir? Çene ağrısının altından kalp krizi çıkabilir!

Vücudunda yaşadığı herhangi bir ağrı nedeniyle özellikle riskli gruptaki insanlar tarafından kalp krizinde neresi ağrır sorusu sıklıkla soruluyor. Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Kemal Kunovac, kış aylarında riskin daha fazla olduğuna dikkat çekti. Dr. Kunovac İHA’ya konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, kalp krizi nasıl anlaşılır? Kalp krizi nasıl olur? İşte detaylar...
Dr. Kunovac, soğuk havanın kalp üzerine etkisi ile alakalı olarak; “Soğuk havalarda damarlar büzülür, bu sebepten dolayı kan basıncı yükselir ve kalp yükü artar. Artan kan basıncı kalp krizlerinin en önemli nedenlerinden biridir. Ayrıca kalbi besleyen koroner damarların büzülmesi sonucu kalp kaslarına daha az kan gönderilir, onlar da oksijensiz kalarak kalp krizine yol açabilir” şeklinde konuştu.
Kış aylarında değişen beslenme düzeninin de krize yol açtığına işaret eden Dr. Kunovac uzak durulması gereken gıdalara dikkat çekti ve “Kalp krizlerinin kış aylarında artmasının ikinci sebebi de yağlı ve hamurlu besinleri daha fazla tüketmemizdir. Bu gıdalar damar tıkanıklığa ve böylece kalp krizlerine sebebiyet vermektedir” dedi.
Kışın, soğuk havalarda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının arttığına değinen Dr. Kunovac, “Bu enfeksiyonlar özellikle kalp yetersizliği, kalp kapak hastalığı ve koroner arter hastalığı olan hastaları olumsuz etkileyebilir. Grip aşısı bu gruptaki hastalara mutlaka yapılmalı, vücut direncini yüksek tutmak için meyve ve vitamin alınımı ihmal edilmemeli. Enfeksiyonlar az da olsa sağlıklı insanlara da tehlikeli hatta ölümcül kalp zarı ve kalp kası iltihabına yol açabilir. Yüksek ateş, nefes darlığı, soğuk terleme, kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu ile birlikte giden bu hastalıklarının belirtilerini fark ettiğinizde hastaneye bir an önce başvurmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.
Özellikle endişe yaşayan vatandaşlar tarafından kalp krizi belirtileri sıklıkla araştırılıyor ve bununla ilgili olarak yapılması gerekenler merak ediliyor. Kalp krizi öncesi belirtiler vücudun farklı noktalarında farklı şekilde ortaya çıkabiliyor. Dr. Kunovac, kalp krizi belirtisi konusuna da dikkat çekti ve kışın kalp sağlığını korumak için yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulundu.
Dr. Kunovac belirti olabilecek işaretleri açıkladı, belirtilerle karşılaşıldığında yapılması gerekenleri aktardı ve “Göğüs kafesi ortasında başlayan, özellikle sol kola, omuza ve alt çeneye doğru yayılan, baskı tarzında ağrı veya yanma, soğuk terleme ve fenalık hissi belirtiler kalp krizinin işaretleri olabilir. Bu durumda zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kalp krizi geçiren insanlar da özellikle ilk 3-4 saat içinde yapılan müdahaleler kalp kası hasarlarını önlemektedir" dedi.
Dr. Kunovac, kış aylarında bu risklerden korunmak için vatandaşların dikkat etmesi gerekenler konusunda da tavsiyeler verdi. Bununla ilgili olarak Dr. Kunovac, "Öte yandan kalp sağlımızı kışın korumak için kalın ve yünlü soğuktan koruyan kıyafetler tercih etmeliyiz. Göğüs, ağız ve boyun bölgesini koruyan atkı gibi aksesuarlar kullanmalıyız. Yağlı, hamurlu ve şekerli gıdalardan uzak durmalıyız. Sebzeli yemekleri tercih edip sıvı alınımı ihmal etmemeliyiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Kalp rahatsızlıklarından korunmak için Akdeniz tipi beslenme alışkanlıklarının yaşam şekli haline getirilmesi uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Kan şekerinde ani yükselmeye neden olan çay şekeri, beyaz ekmek, kurabiye ve poğaça gibi gıdalardan uzak durulması öneriliyor. Aynı zamanda kuyruk yağı, kırmızı etin yağlı kısmı ve tavuğun deri kısmının tüketmemesi ve tereyağı ile sakatat miktarının kısıtlanması gerekiyor. Bol su tüketilmesi, besinlerin iyice çiğnenmesi, uykuya dikkat edilmesi, kızartmadan uzak durulması ve tuz tüketimine de özen gösterilmesi tavsiye ediliyor.
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