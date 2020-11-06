Kalp krizi belirtileri nelerdir? Çene ağrısının altından kalp krizi çıkabilir!

Vücudunda yaşadığı herhangi bir ağrı nedeniyle özellikle riskli gruptaki insanlar tarafından kalp krizinde neresi ağrır sorusu sıklıkla soruluyor. Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Kemal Kunovac, kış aylarında riskin daha fazla olduğuna dikkat çekti. Dr. Kunovac İHA’ya konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, kalp krizi nasıl anlaşılır? Kalp krizi nasıl olur? İşte detaylar...

KIŞIN KALP KRİZİ NEDENLERİ

Dr. Kunovac, soğuk havanın kalp üzerine etkisi ile alakalı olarak; “Soğuk havalarda damarlar büzülür, bu sebepten dolayı kan basıncı yükselir ve kalp yükü artar. Artan kan basıncı kalp krizlerinin en önemli nedenlerinden biridir. Ayrıca kalbi besleyen koroner damarların büzülmesi sonucu kalp kaslarına daha az kan gönderilir, onlar da oksijensiz kalarak kalp krizine yol açabilir” şeklinde konuştu.

Kış aylarında değişen beslenme düzeninin de krize yol açtığına işaret eden Dr. Kunovac uzak durulması gereken gıdalara dikkat çekti ve “Kalp krizlerinin kış aylarında artmasının ikinci sebebi de yağlı ve hamurlu besinleri daha fazla tüketmemizdir. Bu gıdalar damar tıkanıklığa ve böylece kalp krizlerine sebebiyet vermektedir” dedi.