Kalp krizi belirtilerine dikkat! Direksiyon başında bunları yaşıyorsanız...

Şehir yaşamının yüksek temposu ve trafikte geçirilen uzun saatler, stres düzeyini artırarak pek çok insanın ruhsal ve fiziksel yönden sıkıntı yaşamasına neden olabiliyor. Son dönemlerde sıkça duyduğumuz “Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yaptı” haberlerinin de kaynağı olan bu sorun pek çok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Memorial Şişli Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sabri Demircan, trafik stresinin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi.

ARAÇ KULLANIRKEN KALP KRİZİ RİSKİNE DİKKAT!

Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları, yüzde 94 oranında insan kaynaklı olarak gerçekleşmektedir. Trafik kazalarına yol açabilen ani kalp problemlerinin en temel sebebi, stres, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamdır. İlerlemeyen trafiğin içinde sıkışıp kalma hissi de, günlük yaşamda fiziksel ve ruhsal sağlığımız açısından büyük bir tehdit unsurudur. Özellikle trafikte yaşanan tartışmalar, aşırı strese yol açarken kalp krizini de tetikleyebilmektedir.

TRAFİK STRESİ KALP HIZINI ARTIRIYOR

Stres bir insanın savunma mekanizmasıdır. Bir insan sinirlendiği zaman ya da başa çıkamayacağını düşündüğü bir durumla karşılaştığında, beyin vücuda bazı sinyaller gönderir ve alarm durumuna geçilir. Bu durumda nefes alışverişi hızlanır, vücut ısısı yükselir, kalp daha hızlı çarpmaya başlayabilir. Ancak bu durumun aşırıya kaçması ve öfke kontrolsüzlüğü, düzensiz ve sağlıksız bir hayatla birleştiğinde sadece ruhsal çöküntüye değil, kalp krizine de neden olabilmektedir. Araştırmalar aşırı stresin kalp- damar hastalıkları ve beyinde bazı problemlerle ilgili riskleri artırdığını göstermektedir.