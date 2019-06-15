Kalp krizi geçirdi fark etmedi, yanında bulunan sağlıkçı hayatını kurtardı

Diyarbakır’da kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Ali Gevancı, borç ödemek için yanına giden diyaliz merkezi sahibi Servet Akyıl isimli sağlıkçının kendisini ‘Kriz geçiriyorsun, hastaneye git’ diye uyarmasıyla hayata tutundu.

Dicle Elektrik Perakende A.Ş. (DEPSAŞ) İl Müdürü Ali Gevancı, kalp krizi geçirdiği sırada bunu fark etmedi. O sırada borç ödeme işlemi için yanında olan bir diyaliz merkezi sahibi Servet Akyıl isimli vatandaşın bunu fark etmesiyle, kendisine ‘Kriz geçiriyorsun, hastaneye git’ uyarısıyla son anda yapılan müdahale ile hayata tutundu.

“Kalp krizlerinde ilk iki saat içerisinde kalp damarlarının açılması gerekiyor”

Tedavi altına alınan Ali Gevancı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Memorial Diyarbakır Hastanesi’nde kardiyoloji bölümünde görevli Doç. Dr. Serkan Akdağ, hastanın dün akşam saat 18.00 sularında göğüs ağrısı gelişmesi üzerine acil servise başvurduğunu, kendilerinin saat 18.40 gibi anjiyoya aldıklarını söyledi. Hastayı akut kalp krizi şüphesiyle anjiyoya aldıklarını, ana damarın yüzde 99’u takalı olduğunu belirten Doç. Dr. Akdağ, “Damara müdahale ettik, damarı stent yöntemiyle açtık yaklaşık 15 dakika süren bir işlemle. Hastamız toparladı bugün itibariyle krizi atlattı birazdan taburcu edeceğiz. Hastamızın sevindirici tarafı şu kalp hiç etkilenmedi bu hadiseden. Bunun da en büyük nedeni hızlı gelmiş olması, zaman kaybı oluşturmamış olması. Bu bizim için çok kıymetli. Kalp krizlerinde ilk iki saat içerisinde kalp damarlarının açılması gerekiyor. Her geçen dakikanın, saniyenin önemi var bizim için. Hastamızın zamanında gelmesi, zamanında müdahale edilmesi çok manidardı bizim için ve ölüm dahi her türlü riskleri minimanize ediyor hızlı davranma olayı” dedi.