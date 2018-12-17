Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Bartın'da evli ve 3 çocuk annesi Sakinur Çıvak, göğüs bölgesinde şiddetli ağrı ve yanma şikayetiyle 2 Ekim gecesi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sakinur Çıvak, iddiaya göre görevli doktor tarafından endişe edilecek bir şey olmadığı söylenerek ağrı kesici ve alerjik ilaçlar verilerek 7 saat acil servis müşahede odasında bekletildi. Bu sürede çekilen EKG'lerde de Sakinur Çıvak'ın rahatsızlığı anlaşılamadı.

Sabah hastaneye gelen kardiyoloji uzmanı, Sakinur Çıvak'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edilen Çıvak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Sakinur Çıvak'ın Zonguldak'ta yaşayan avukat oğlu Soner Çıvak, annesinin ölümünde acil servis doktoru Y.H. ve ilgili personelin eksik tedavi uyguladığını, çekilen EKG'lerde kalp krizini tespit edemedikleri gerekçesiyle Bartın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soner Çıvak, avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçede, "Acil servis doktoru tarafından hasta yakını olarak yanında bulunan hastanın eşi ile yanında bulunan diğer yakınlarına hastanın endişe edilecek bir şeyi olmadığı beyan edilmiş, kalp krizine yönelik hiçbir müdahale yapılmamıştır. En az 3 kez kan testi ve 3 kez EKG çekilmesi gerekirken acil servis doktor ve çalışanlarının hastanın geçirdiği kalp krizinden bihaber şekilde diğer işlerine devam etmişler, hasta müşahede odasında adeta kaderine terk edilmiştir. Saat 02.27 de 07.00'de hasta yakınlarının tepkisi üzerine çekilen EKG ve kan testinde kalp krizi geçirdiği belliyken, yine ilgililer tarafından kalp krizi tespit edilememiştir. Müvekkilimin annesinin hayatını kaybetmesinde ihmaller zincirinin sebep olduğu açıkça ortadır" denildi.