Kalp krizi geçirdiği sanılan hastanın yemek borusundan kitle çıktı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de 2 kere kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılıp anjiyo yapılan ancak kalbinde bir sıkıntı çıkmayan Vedii Süha Özcan'ın sağlık sorununun, yemek borusundaki kitle olduğu anlaşıldı. Özcan, gittiği üçüncü hastanede konulan teşhis sonrasında yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Karabağlar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 62 yaşındaki Özcan, 2017 yılında şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Doktorların yaptığı muayene sonrası Özcan'a kalp krizi teşhisi konuldu. Özcan'a yapılan anjiyoda kalp damarlarında bir sorun olmadığını belirleyen doktorlar, verdikleri ilaçların ardından Özcan'ı hastaneden taburcu etti. Özcan, 3 ay önce yine şiddetli bir göğüs ağrısıyla yakınları tarafından bu kez İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaptıkları tetkiklerin ardından Özcan'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyen doktorlar, yapılan ikinci anjiyoda da tüm kalp damarları açık çıkan Özcan'ın durumu karşısında şaşırdı.

Doktorlar, Özcan'ın akciğerlerinde bir kitle olduğunu düşünerek onu İzmir SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesine sevk etti. Yapılan tetkiklerde 8 santimetrelik bir kitlenin, Özcan'ın yemek borusunda bir kese oluşturup kalbine baskı yaptı, şiddetli kalp ağrılarının nedeninin bundan kaynaklandığı tespit edildi. - Kitle başarılı operasyonla çıkarıldı İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet Er tarafından ameliyata alınan Özcan'ın, kalbine yakın bölgedeki kitle başarılı bir operasyonla çıkarıldı. - "Kalp ilaçlarını içmeyi bıraktım" Vedii Süha Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklama, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 2017 yılından bu yana her an kalbinin duracağı korkusuyla yaşadığını söyledi. Doktorların "sen kalp krizi geçiriyorsun" dedikleri gün hayatının en zor gününü yaşadığını belirten Özcan, şöyle konuştu: "Anjiyolarda kapalı bir damar çıkmayınca bir anlam veremedim. O günden bu yana her gün 7 ilaç içmeye başladım. Sonra zaman zaman yemek yerken tıkanmaya başladım. Yapılan tetkikler sonucu doktorların 'senin kalbin iyi, ama yemek borunda kese var' dediklerinde hayatımın en mutlu günü oldu.