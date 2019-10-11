HABER

Kalp krizi geçiren asker şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 10:37 | Son Güncelleme

Balıkesir’de askerlik görevini yapan Ulş.

Balıkesir’de askerlik görevini yapan Ulş. Er Oğuzhan Erdoğan, görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "43. Müht. Bölük Komutanlığında vatani görevini yapan asker Oğuzhan Erdoğan (20), görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Balıkesir’de vatani görevini yapan Oğuzhan Erdoğan, dün akşam saatlerinde görev esnasında rahatsızlanarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ulş. Er Oğuzhan Erdoğan kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.
Şehidin cenazesinin İstanbul’a gönderileceği öğrenildi.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Seferihisar açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandıSeferihisar açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandı
Kanser hastası evinde ölü bulunduKanser hastası evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.