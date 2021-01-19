HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kalp krizi geçiren Astsubay Başçavuş Bankur, memleketinde son yolcuğuna uğurlandı

Kalp krizi geçiren Astsubay Başçavuş Bankur, memleketinde son yolcuğuna uğurlandı

19.01.2021 16:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay Başçavuş Mustafa Erkan Bankur (43), memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı.Ankara’da görev yapan Mustafa Bankur, geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında vefat etti.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay Başçavuş Mustafa Erkan Bankur (43), memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara’da görev yapan Mustafa Bankur, geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında vefat etti. Bankur, naaşı, dün gece uçak ile memleketi Elazığ’a getirildi. Bankur için öğlen namazına müteakip Mevlana Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Emniyet Müdürü Celal Sel, Bankur ailesi ve yakınları katıldı.
Bankur’un naaşı kılınan cenaze namazının ardından Gülmez’de bulunan Sağman Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Bolu, eksi 32 dereceyle en soğuk il olduBolu, eksi 32 dereceyle en soğuk il oldu
Google play hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Google play hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

NASA'dan kaygılandıran Türkiye paylaşımı!

NASA'dan kaygılandıran Türkiye paylaşımı!

Kızının regl olduğunu duyurunca...

Kızının regl olduğunu duyurunca...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

Kuzenine güvendi, hayatı karardı: Bitmiş, tükenmiş durumdayım

Kuzenine güvendi, hayatı karardı: Bitmiş, tükenmiş durumdayım

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

Belediyeler sosyal medyada akım başlattı! 'Sizde durumlar nasıl?'

Belediyelerden sosyal medyada yeni akım! 'Sizde durumlar nasıl?'

Hrant Dink öldürülüşünün 14'üncü yılında anıldı

Hrant Dink öldürülüşünün 14'üncü yılında anıldı

90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı

90 yaş ve üzerine evlerinde aşılama

Öldürülen suç örgütü liderinin mezarı başında cinayet

Öldürülen suç örgütü liderinin mezarı başında cinayet

Hakan Şükür'ün babasına 'FETÖ'ye yardım' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası

Hakan Şükür'ün babasının cezası belli oldu

Bakan Akar'dan kritik görüşmeler

Bakan Akar'dan kritik görüşmeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.