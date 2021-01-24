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Kalp krizi geçiren avcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

24.01.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Kalp krizi geçiren avcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Malatya’da ava giden Mehmet T.

Malatya’da ava giden Mehmet T. kalp krizi geçirdi. Şahsı kurtarmak için seferber olan ekipler, karlı yolları aştı ancak Mehmet T. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt ilçesi kırsal Porga Mahallesi Üçgöze mevkiinde Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine yakın yerde meydana geldi. Arkadaşıyla ava giden Mehmet T. (54) kalp krizi geçirdi. Mehmet T.’nin yanında bulunan arkadaşının durumu 112’ye bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi araçları ile itfaiye arama kurtarma, jandarma ve ambulans sevk edildi. Kar nedeniyle kapanan yol, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu açıldı. Sağlık ekipleri, yolun açılmasının ardından kalp krizi geçiren şahsa ulaştı. Sağlık ekipleri Mehmet T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekipler, T.’nin naaşını dağlık bölgeden sedyeyle indirdi. Cenaze, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna ambulansla götürülürken, olay yerine gelen şahsın yakınları ise feryat etti.

Kalp krizi geçiren avcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

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