Kalp krizi geçiren çocuk vefat etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçiren 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi TOKİ Konutları'nda ikamet eden Engin-Neslihan Saraç çiftinin çocukları Yağmur Saraç (8), 9 gün önce fenalaşması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen küçük kız, hastanede tedavisi sürerken sağlık sorunlarının ilerlemesi nedeniyle fenalaştı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Saraç'ın yapılan otopsisinde kalp krizinden öldüğü belirlendi.
İlkokul 3. sınıf öğrencisi Saraç'ın cenazesi, TOKİ Körfezkent Camisi'nde kılınan namazının ardından Körfez Mezarlığı'na defnedildi.
Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor
Gerilim zirvede! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan
Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)
Eski eşini yastıkla boğdu! İfadesi kan dondurdu
İstemihan Talay CHP Mersin Büyükşehir adaylığını açıkladı
Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı
Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum