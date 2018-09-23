Kalp krizi geçiren çocuk vefat etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçiren 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi TOKİ Konutları'nda ikamet eden Engin-Neslihan Saraç çiftinin çocukları Yağmur Saraç (8), 9 gün önce fenalaşması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen küçük kız, hastanede tedavisi sürerken sağlık sorunlarının ilerlemesi nedeniyle fenalaştı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Saraç'ın yapılan otopsisinde kalp krizinden öldüğü belirlendi.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Saraç'ın cenazesi, TOKİ Körfezkent Camisi'nde kılınan namazının ardından Körfez Mezarlığı'na defnedildi.

