Kalp krizi geçiren coğrafya öğretmeni hayatını kaybetti

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Mimar Sinan Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni, Kazım Bertan İştar (43), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan evli ve 2 çocuk babası Kazım Bertan İştar, sabaha karşı evde rahatsızlanınca, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İştar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İştar’ın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından yarın toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI



