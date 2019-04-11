Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı yaşamını yitirdi

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan (48), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan, dün akşam saatlerinde polis evinde fenalaştı. Polislerin çağırdığı ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pehlivan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Trabzon'da özel bir hastaneye sevk edilen Pehlivan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gümüşhane'de 8 aydır görev yapan Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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