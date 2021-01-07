HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti

Kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti

07.01.2021 12:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, İl Emniyet Müdürlüğüne ait sikorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı.Dün akşam saatlerinde Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 61 yaşındaki K.G.’nin kara yolu vasıtasıyla il merkezine sevkinin mümkün olmadığı ve ivedilikle il merkezine sevk edilmesi gerektiği bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait sikorsky helikopter havalandı.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, İl Emniyet Müdürlüğüne ait sikorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Dün akşam saatlerinde Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 61 yaşındaki K.G.’nin kara yolu vasıtasıyla il merkezine sevkinin mümkün olmadığı ve ivedilikle il merkezine sevk edilmesi gerektiği bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait sikorsky helikopter havalandı. Hasta K.G. ve refakatçisi, Bahçesaray ilçesinden alınarak Van il merkezinde tedavisinin başlatılması için 112 ekiplerine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
İstanbul'a kahreden olay! Çantasına taş doldurup denize atladıİstanbul'a kahreden olay! Çantasına taş doldurup denize atladı
Kalem suresinin meali ve faziletiKalem suresinin meali ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Flaş iddia: Trump görevden alınabilir

Flaş iddia: Trump görevden alınabilir

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

İstanbul'a kahreden olay! Çantasına taş doldurup denize atladı

İstanbul'a kahreden olay! Çantasına taş doldurup denize atladı

PTT personel alımı 2021 son durum... PTT 55 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapacak? PTT başvuru şartları ve evrakları neler?

PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Ege'de hareketli anlar! Karasularını ihlal eden Yunan botları engellendi

Ege'de hareketli anlar! Yunan botları engellendi

AYM'den rahip Brunson kararı

AYM'den rahip Brunson kararı

Türkiye günlerce Aleyna Çakır'ı konuşmuştu! Beklenen rapor geldi

Türkiye günlerce Aleyna Çakır'ı konuşmuştu! Beklenen rapor geldi

'Avrasya Tüneli' kurnazlığına emniyetten önlem

Akılalmaz görüntülerin ardından emniyet harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.