Kalp krizi geçiren hastaya, doktorun sözleri moral oldu

Isparta'da kalp krizi geçiren kişiye, doktorun müdahale sırasında sık sık "Seni çok seviyorum, hayatta kalman lazım, benimle kal, bir yere gitme." yönündeki sözleri moral oldu.

İş yerinde çalıştığı sırada fenalaşan ve yakınları tarafından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Ali Küçükyumru'nun, hastanede yapılan ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği belirlendi. Başka bir hastaya anjiyo yapmaya hazırlanan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Akkaya, durumu acil olduğu gerekçesiyle Küçükyumru ile ilgilendi.

Bir ara kalbi duran Küçükyumru'ya elektro şok uygulanarak, kalbinin fonksiyonlarını yerine getirmesi sağlandı. Tıkalı olan damarı da açılan Küçükyumru, 4 gündür süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Operasyon anında yaşadıklarını gazetecilerle paylaşan Küçükyumru, kendisine müdahale eden doktorun davranışlarından çok etkilendiğini belirtti.

Daha önce hiç görmediği Akkaya'nın operasyon sırasında kendisine sık sık "Seni çok seviyorum, hayatta kalman lazım, benimle kal, bir yere gitme." gibi sözler söylediğini anlatan Küçükyumru, bu sözlerin hayata tutunmasında çok etkili olduğunu kaydetti.