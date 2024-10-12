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Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kesip şoförü darp etmişlerdi! Yeni gelişme

12.10.2024 11:36
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Bursa'da kalp krizi geçiren 80 yaşındaki hastayı taşıyan ambulansın önünü kesen iki maganda ambulans şoförünü darp etti. Ambulansta hasta olmadığını şoförün boşuna siren çaldığını iddia eden magandalardan biri tutuklanırken birisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şoförün dudağın 12 dikiş atılırken 7 gün iş göremez raporu aldı.

Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kesip şoförü darp etmişlerdi! Yeni gelişme

Kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G'yi Gemlik Devlet Hastanesi'nden alarak, tedavisinin süreceği Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıkan ve İstanbul-İzmir Otoyolu'na giren ambulans, emniyet şeridinde ilerlerken arkasından gelen otomobilin sürücüsünün selektör yapıp korna çalarak yol istediği iddia edildi.

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AMBULANSTA HASTA OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Ambulansın önünü keserek bulundukları araçtan inen sürücü S.Y. ile oğlu M.Y, ambulans içinde hasta olmadığını, boşuna siren çaldığını öne sürerek sürücüyü darbetmeye başladı.

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Sürücüyü yüzünden yaralayan baba oğul daha sonra otomobile binip uzaklaştı.

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12 DİKİŞ ATILDI

İlk müdahalesi ambulanstaki ekip tarafından yapılan Muhammed Ali K, yaralı olmasına rağmen yola devam ederek hastayı Bursa Şehir Hastanesine götürdü.

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Dudağına 12 dikiş atılan sürücüye 7 gün iş göremez raporu verildiği öğrenildi.

1 KİŞİ SERBEST, 1 KİŞİ TUTUKLU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler S.Y. ve M.Y'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

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Adliyeye sevk edilen S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, oğlu M.Y. ise tutuklandı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa ambulans
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