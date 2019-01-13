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Kalp krizi geçiren İsrailli yolcu, hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 17:02 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda kalp krizi geçiren İsrailli bir yolcu, hastaneye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda kalp krizi geçiren İsrailli bir yolcu, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali çıkışında kendisini bekleyen 34 ET 2053 plakalı otomobilin bagajına valizlerini koymaya çalışan İsrail uyruklu bir yolcu, kalp krizi geçirdi. Arkasında duran bir taksinin üzerine devrilerek yere düşen yolcuya, havalimanı sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Atatürk Havalimanı İsrailli yolcu kalp krizi

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