HABER

Kalp krizi geçiren otobüs şoförü 'Kimseyi riske atamam' deyip yola devam etmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 14:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'da direksiyon başında kalp krizi geçiren otobüs şoförü İsmail Atladı (47), otobüsü durdurup yolculara "Kimseyi riske atamam, gözüm kararmaya başladı" dediği ortaya çıktı.

Kalp krizi geçiren otobüs şoförü 'Kimseyi riske atamam' deyip yola devam etmedi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da direksiyon başında kalp krizi geçiren otobüs şoförü İsmail Atladı (47), otobüsü durdurup yolculara "Kimseyi riske atamam, gözüm kararmaya başladı" dediği ortaya çıktı. Atladı, o halde 300 metre daha gitmesi halinde bir faciayla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.
​Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsle Antalya-Döşemealtı hattında sefer yapan İsmail Atladı, 10 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde durakta beklerken göğsünde ağrı hissetti. Yola çıkan Atladı, ulaşım merkezini arayarak sağlık durumunu anlattı. Merkezden Atladı'ya, otobüsü güvenli bir bölgeye park etmesi söylendi.
Atladı, içerisinde yaklaşık 100 yolcusu bulunan otobüsü durdurmak için güvenli bir park yeri ararken fenalaştı. İsmail Atladı yolculara, "112'yi arayın ben iyi değilim, benden bu kadar" diyerek yardım istedi ve otobüsü durdurdu.
Yolculardan hemşire olduğunu söyleyen bir kişi, İsmail Atladı'ya müdahale ederek Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Şoför olduğunu belirten bir başka yolcu da otobüsü güvenli bir bölgeye çekerek, olası bir kazanın önüne geçmiş oldu.
'300 METRE DAHA GİTSEM KİMSENİN KURTULMA İMKANI OLMAZDI'
Kısa sürede olay yerine gelen 112 ambulansıyla Kepez ilçesindeki OFM Hastanesi'ne götürülen Atladı, kalp krizi geçirdiği tespit edilerek hemen ameliyata alındı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Kar tarafından ameliyat edilen Atladı, sağlığına kavuştu. Taburcu edilen Atladı, yaşadığı olayı hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.
Otobüs şoförlerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sık sık sağlık kontrolünden geçirildiğini belirten İsmail Atladı, “Bir anda ne olduğunu anlamadım. Yolculardan yardım istedim, onlar da gerekeni yaptı. Hemşire olan ilk yardımda bulundu, şoför olan otobüsü park etti. 300 metre daha gitsem ya yeni açılan yoldan düşerdim, ya da diğer yoldan aşağı inerdik. Kimsenin kurtulma imkanı olmazdı. Otobüste yaklaşık 100 kişi vardı. Yolcular biraz paniklemişti" dedi.
OLAY ANI KAMERADA
İsmail Atladı'nın kalp krizi geçirdiği o anlar, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Önce merkez istasyonu telefonla arayan Atladı, "Kalbim sıkıştırmaya başladı. Hastanenin önüne aracı çekeceğim. Siz yeni bir araç gönderin, ben yola devam edemeyeceğim" dedi. Daha sonra aracı durduran Atladı'nın, yolculara hitaben "Arkadaşlar ben çok kötü oldum. Gidemeyeceğim, çok kötüyüm. Gözüm kararmaya başladı. Kimseyi riske atamam. Ben çok kötüyüm arayamıyorum, bir ambulans çağırır mısınız. Kolum çok uyuşuyor, kalbime vuruyor" dediği görüldü.

FOTOĞRAFLI

Kalp krizi geçiren otobüs şoförü 'Kimseyi riske atamam' deyip yola devam etmediKalp krizi geçiren otobüs şoförü 'Kimseyi riske atamam' deyip yola devam etmediKalp krizi geçiren otobüs şoförü 'Kimseyi riske atamam' deyip yola devam etmediKalp krizi geçiren otobüs şoförü 'Kimseyi riske atamam' deyip yola devam etmedi

PARTNERBir insan neden böyle bir saç ister ki!Bir insan neden böyle bir saç ister ki!
Su sırası yüzünden tartıştığı yeğenini öldürdüSu sırası yüzünden tartıştığı yeğenini öldürdü
Tarlada oldukları sırada evleri yandıTarlada oldukları sırada evleri yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.