Kalp krizi geçiren otobüs şoförü 'Kimseyi riske atamam' deyip yola devam etmedi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da direksiyon başında kalp krizi geçiren otobüs şoförü İsmail Atladı (47), otobüsü durdurup yolculara "Kimseyi riske atamam, gözüm kararmaya başladı" dediği ortaya çıktı. Atladı, o halde 300 metre daha gitmesi halinde bir faciayla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

​Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsle Antalya-Döşemealtı hattında sefer yapan İsmail Atladı, 10 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde durakta beklerken göğsünde ağrı hissetti. Yola çıkan Atladı, ulaşım merkezini arayarak sağlık durumunu anlattı. Merkezden Atladı'ya, otobüsü güvenli bir bölgeye park etmesi söylendi.

Atladı, içerisinde yaklaşık 100 yolcusu bulunan otobüsü durdurmak için güvenli bir park yeri ararken fenalaştı. İsmail Atladı yolculara, "112'yi arayın ben iyi değilim, benden bu kadar" diyerek yardım istedi ve otobüsü durdurdu.

Yolculardan hemşire olduğunu söyleyen bir kişi, İsmail Atladı'ya müdahale ederek Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Şoför olduğunu belirten bir başka yolcu da otobüsü güvenli bir bölgeye çekerek, olası bir kazanın önüne geçmiş oldu.

'300 METRE DAHA GİTSEM KİMSENİN KURTULMA İMKANI OLMAZDI'

Kısa sürede olay yerine gelen 112 ambulansıyla Kepez ilçesindeki OFM Hastanesi'ne götürülen Atladı, kalp krizi geçirdiği tespit edilerek hemen ameliyata alındı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Kar tarafından ameliyat edilen Atladı, sağlığına kavuştu. Taburcu edilen Atladı, yaşadığı olayı hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

Otobüs şoförlerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sık sık sağlık kontrolünden geçirildiğini belirten İsmail Atladı, “Bir anda ne olduğunu anlamadım. Yolculardan yardım istedim, onlar da gerekeni yaptı. Hemşire olan ilk yardımda bulundu, şoför olan otobüsü park etti. 300 metre daha gitsem ya yeni açılan yoldan düşerdim, ya da diğer yoldan aşağı inerdik. Kimsenin kurtulma imkanı olmazdı. Otobüste yaklaşık 100 kişi vardı. Yolcular biraz paniklemişti" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

İsmail Atladı'nın kalp krizi geçirdiği o anlar, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Önce merkez istasyonu telefonla arayan Atladı, "Kalbim sıkıştırmaya başladı. Hastanenin önüne aracı çekeceğim. Siz yeni bir araç gönderin, ben yola devam edemeyeceğim" dedi. Daha sonra aracı durduran Atladı'nın, yolculara hitaben "Arkadaşlar ben çok kötü oldum. Gidemeyeceğim, çok kötüyüm. Gözüm kararmaya başladı. Kimseyi riske atamam. Ben çok kötüyüm arayamıyorum, bir ambulans çağırır mısınız. Kolum çok uyuşuyor, kalbime vuruyor" dediği görüldü.