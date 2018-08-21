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Kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 17:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesindeki evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru Mehmet Şahin (51), yaşamını yitirdi.

Kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesindeki evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru Mehmet Şahin (51), yaşamını yitirdi. Kurban Bayramı'nın ilk gününde Şahin'in ölüm haberini alan yakınları ve meslektaşları yasa boğuldu.
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde trafik polisi olarak görev yapan Mehmet Şahin, bugün kestikleri kurban etiyle kavurma yapıp, ailesiyle öğle yemeği yedi. Ardından böbreklerinde şiddetli bir ağrı hisseden Şahin, çocukları tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli, 2 çocuk babası Şahin'in burada kalp krizi geçirdiği belirlendi. Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin'in ani ölümü, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu. Şahin'in cenazesinin yarın öğlen Tire'nin kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Hamzaağa Ağa Camii'nde kılınacak namazın ardından, mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, "Mehmet Şahin, teşkilatımızın en iyi memurlarından biriydi. Bayramın mutluluğunu yaşarken bugün aldığımız bu acı haberle sarsıldık. Ölüm haberi hepimizi yasa boğdu. Hem şahsım hem de Ödemiş Emniyet Müdürlüğü adına merhum kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Allah geride kalanlarına sabır versin" dedi.

FOTOĞRAF

Kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti

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