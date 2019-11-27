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Kalp krizi geçiren sürücü kazada ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 02:34 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da kullandığı elektrikli bisiklet üzerinde kalp krizi geçirerek kaza yapan Ramazan Altın ağır yaralandı.  Olay, saat 22.30 sıralarında Osman Gazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Çiniciler çarşısı girişinde meydana geldi.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da kullandığı elektrikli bisiklet üzerinde kalp krizi geçirerek kaza yapan Ramazan Altın ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Osman Gazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Çiniciler çarşısı girişinde meydana geldi. Cadde üzerinde elektrikli bisiklet kullanan Ramazan Altın, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Bisikletin kontrolünü yitiren Altın, yoldan çıkarak devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan Altın, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

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