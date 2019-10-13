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Kalp krizi geçiren taraftarı, tribünde bulunan doktor hayata döndürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

Bartın’da maç izlemek için gittiği statta kalp krizi geçiren bir taraftar, maç izlemeye gelen bir doktor tarafından hayata döndürüldü.Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Zafer Men, Bölgesel Amatör Lig 6’ncı grupta mücadele eden Bartınspor ile Çilimli Belediyespor arasında oynanacak maçı izlemek için Atatürk Stadyumuna gitti.

Kalp krizi geçiren taraftarı, tribünde bulunan doktor hayata döndürdü

Bartın’da maç izlemek için gittiği statta kalp krizi geçiren bir taraftar, maç izlemeye gelen bir doktor tarafından hayata döndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Zafer Men, Bölgesel Amatör Lig 6’ncı grupta mücadele eden Bartınspor ile Çilimli Belediyespor arasında oynanacak maçı izlemek için Atatürk Stadyumuna gitti. Tribünde maçın başlamasını bekleyen Men, birden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan taraftar, maçı izlemek için tribünde bulunan Doktor Levent Gülbezer tarafından yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü. Daha sonra sağlık görevlileri tarafından müdahalesi yapılan Men, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zafer Men’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kalp krizi geçiren taraftarı, tribünde bulunan doktor hayata döndürdü

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