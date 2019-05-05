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Kalp krizi geçiren uzman çavuşun hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 19:17 | Son Güncelleme

Hava Piyade Uzman Çavuş Ahmet Demir'in cenazesi memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hava Piyade Uzman Çavuş Ahmet Demir'in cenazesi memleketi İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Şehitkamil Devlet Hastanesi'nden ailesine teslim edilen Demir'in cenazesi İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'ne getirildi.

Tören mangası tarafından karşılanan Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre silah arkadaşlarının omzunda taşındı.

Burada tabuta sarılan Demir'in eşi Emine ve kızı Buse, gözyaşı döktü. Demir'in kızı Buse, üniversiteyi kazanarak İngilizce öğretmeni olma hayalini gerçekleştireceğine dair babasına söz verdi. Emine Demir ise eşinin tabutuna sarılarak "Seninle gurur duyuyorum." dedi.

Törene, Demir'in ailesinin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Gaziantep İl Müftü Vekili Mehmet Yaman'ın kıldırdığı namazın ardından Demir'in cenazesi İslahiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Demir'in gelecek yıl emekli olmayı planladığı öğrenildi.

Uzman Çavuş Ahmet Demir, Hava Radar Komutanlığında görev başındayken rahatsızlanmış ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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