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  4. Kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına polis helikopteri yetişti

Kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına polis helikopteri yetişti

31.12.2020 11:40 | Son Güncelleme:
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Van’da kalp krizi geçiren yaşlı kadının yardımına polis helikopteri yetişti.Cevahir Yadikar (76), Van’da kalp krizi geçirdi.

Van’da kalp krizi geçiren yaşlı kadının yardımına polis helikopteri yetişti.
Cevahir Yadikar (76), Van’da kalp krizi geçirdi. Yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine 112 ekipleri harekete geçti. Ancak kardan kapanan yollar nedeniyle ekipler yaşlı kadına müdahale edemeyince Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü’ne (Günhan Filo) bağlı Sikorsky S70 helikopter ile hasta ve refakatçisi Bahçesaray ilçesinden alınarak Van merkezine getirildi ve 112 ekiplerine teslim edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı “Görev tamam. Karlı yollar bize engel değil. Kalp krizi geçiren Cevahir teyzemizi hastaneye yetiştirdik. Günhan Filo” paylaşımı ile olay anına ait görüntüleri paylaştı.

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