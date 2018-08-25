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Kalp krizi geçiren yolcusunu kucağında hastaneye taşıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

SİVAS'ta özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu, şoför Özkan Şen, aracın güzergahını değiştirip hastaneye götürdü, kucağında acil servise taşıdı.

Kalp krizi geçiren yolcusunu kucağında hastaneye taşıdı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu, şoför Özkan Şen, aracın güzergahını değiştirip hastaneye götürdü, kucağında acil servise taşıdı. O anlar, otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kümbet-Üniversite seferini yapan Özkan Şen yönetimindeki 58 H 0050 plakalı özel halk otobüsü, İnönü Bulvarı'nda tren garı yakınlarındayken, yolculardan biri fenalaştı. Aracın arka bölümündeki hareketliliği fark eden Şen, yolculardan yaşlı bir adamın rahatsızlandığını öğrendi. Yolculara su vermelerini ve adamın çevresini açmalarını isteyen şoför Şen, güzergahını değiştirdi. Şen, yolcuyu yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Özkan Şen, sedyeyi beklemeden yolcuyu kucağına alarak acil servise taşıdı. O anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen hastanenin ismini açıklanmadığı yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kalp krizi geçiren yolcusunu kucağında hastaneye taşıdıKalp krizi geçiren yolcusunu kucağında hastaneye taşıdıKalp krizi geçiren yolcusunu kucağında hastaneye taşıdıKalp krizi geçiren yolcusunu kucağında hastaneye taşıdı

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