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Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye götüren sürücüye plaket

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bindiği özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren kadın yolcuyu, aracın güzergahını değiştirerek hastaneye götüren otobüs sürücüsü İbrahim Türken'e plaket verdi.

Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye götüren sürücüye plaket

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bindiği özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren kadın yolcuyu, aracın güzergahını değiştirerek hastaneye götüren otobüs sürücüsü İbrahim Türken'e plaket verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anları izleyince çok duygulandığını söyleyen Başkan Taban, Türken'e teşekkür etti.
İnegöl'de Kırsal Alanyurt Mahallesi'nden ilçe merkezine yolcu taşıyan İbrahim Türken yönetimindeki 16 M 06080 plakalı özel halk otobüsüne binen kadın yolcu, birkaç dakika sonra aniden fenalaştı. Yolcuların bilgilendirdiği Türken, güzergahının dışına çıkıp, diğer duraklara uğramadan kadın yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Acil serviste ilk müdahalesi yapılan, üzerinden kimlik çıkmayan yolcunun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Halk otobüsündeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen kalp krizi olayı sonrası zamanında hastaneye getirilen kadın, sağlığına kavuştu.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, halk otobüsü şoförü İbrahim Türken'i çalıştığı şirkete giderek ziyaret etti, plaket verdi. Burada konuşan Belediye Başkanı, "Sürücü arkadaşımız, ulaşım yaptığı saatlerde araçta yolcular varken, hemen karar verip kalp krizi geçiren kişiyi hastaneye yetiştiriyor. Dolayısıyla; bu bir insani olaydır ve örnek bir harekettir. Biz de bu örnek harekete karşı kendisine teşekkür etme ihtiyacı duyduk. Bu davranışın tüm şoför arkadaşlarımıza örnek olmasını diliyorum ve şoför kardeşimizi tekrar kutluyoruz" dedi.
Kendisine verilen plaketi Belediye Başkanı Alper Taban'dan alan halk otobüsü sürücüsü İbrahim Türken, çok mutlu olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI

Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye götüren sürücüye plaketKalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye götüren sürücüye plaketKalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye götüren sürücüye plaketKalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye götüren sürücüye plaket

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