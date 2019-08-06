HABER

Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

Sivas’ta özel halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy, otobüs seyir halindeyken kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetişirdi.Sivas’ta, Aydoğan Mahallesi - Üniversite seferini yapan halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy yolcu otobüsüne binen vatandaşın fenalaştığını görerek zaman geçirmeden hastaneye hareket etti.

Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Sivas’ta özel halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy, otobüs seyir halindeyken kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetişirdi.
Sivas’ta, Aydoğan Mahallesi - Üniversite seferini yapan halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy yolcu otobüsüne binen vatandaşın fenalaştığını görerek zaman geçirmeden hastaneye hareket etti. Özel Medicana Hastanesine kısa sürede yetiştirilen genç tedavi altına alındı. Yolcu otobüsünün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ayakta yolculuk yapan gencin biranda fenalaşarak baygınlık geçirmesi yer aldı. Yaklaşık 7 dakikada hastaneye yetiştirilen gencin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Sivas Özal Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Arsalan, özel halk otobüsü şoförünün yaptığı davranışın takdire şayen olduğunu belirterek en kısa sürede ödüllendireceklerini kaydetti.

Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

PARTNERReynmen'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! İlk kez konuştuReynmen'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! İlk kez konuştu
Batman’da milyonluk araçlar çürümeye terk edildiBatman’da milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Dağda buldukları hasta dağ keçisini sırtlarında taşıyarak köye getirdilerDağda buldukları hasta dağ keçisini sırtlarında taşıyarak köye getirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT'ten yakın koruma eğitimi

MİT'ten yakın koruma eğitimi

On Numara sonuçları 5 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü

On numara'da 4 talihli!

Sanıldığından çok daha eskiymiş! Tarihi değiştiren 5 bin yıllık 'yayık' keşfi

Sanıldığından çok daha eskiymiş! Tarihi değiştiren keşif

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Eşinin cansız bedenini arabada gezdiren koca hakkında iddianame tamamlandı

Eşini öldürüp arabada dolaştırmıştı! İddianamede çarpıcı detay

Iraklı iş insanını kadınla tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarını çektiler

Iraklı iş insanına kadınlı tuzak! Çıplak fotoğraflarını çektiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.