HABER

Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

Gaziantep'te özel halk otobüsü sürücüsü, otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı - Olay anı otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te özel halk otobüsü sürücüsü, otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye götürdü.

Alınan bilgiye göre, Düztepe-Güvenevler Mahallesi hattında sefer yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü, dün Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki durağa geldiğinde yolculardan biri fenalaştı.

Sürücü Salih Erdoğan, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek otobüsle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan kişinin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
\

- Olay anı güvenlik kamerasında

Araçtaki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, sürücü Erdoğan'ın hastayı acil servise yetiştirmesi ve hastanın sağlık personeli tarafından taşınması yer alıyor.

PARTNERMerakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!Merakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!
Avukatlar intihar eden meslektaşlarını gözyaşlarıyla uğurladıAvukatlar intihar eden meslektaşlarını gözyaşlarıyla uğurladı
Kız çocuğuna şiddet uygulayan anne adliyeye sevk edildiKız çocuğuna şiddet uygulayan anne adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kalp krizi geçiren yolcu şoför

En Çok Okunan Haberler

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.