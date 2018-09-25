Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te özel halk otobüsü sürücüsü, otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye götürdü.

Alınan bilgiye göre, Düztepe-Güvenevler Mahallesi hattında sefer yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü, dün Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki durağa geldiğinde yolculardan biri fenalaştı.

Sürücü Salih Erdoğan, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek otobüsle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan kişinin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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- Olay anı güvenlik kamerasında

Araçtaki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, sürücü Erdoğan'ın hastayı acil servise yetiştirmesi ve hastanın sağlık personeli tarafından taşınması yer alıyor.

