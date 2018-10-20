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Kalp krizi geçirerek kaza yapan engelli sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 19:53 | Son Güncelleme

Kalp krizi geçirerek kaza yapan engelli sürücü öldü

Bartın'ın Amasra ilçesinde tek kişilik elektrikli engelli aracıyla yolda seyrettiği sırada kalp krizi geçirerek kaza yapan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, engelli aracıyla arkadaşlarının yanına giden İrfan Duran (63), Çakraz köyü mevkisinde virajı alamayarak 5 metrelik şarampole devrildi.

Kazayı gören sürücülerin durumu bildirdiği 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırılan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Duran'ın, 2 yıl önce kullandığı otobüsle kaza yaptıktan sonra engelli kaldığı öğrenildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği sırada olay yerinden geçen AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Duran'ın yakınlarını teselli etti.

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engelli kalp krizi Kaza şarampol

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