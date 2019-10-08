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Kalp krizi geçirerek ölen adam organları ile 3 kişiyi yaşatacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.10.2019 15:04 | Son Güncelleme

Denizli’de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 47 yaşındaki Hüseyin Eskin organları ile 3 kişiye umut oldu.

Kalp krizi geçirerek ölen adam organları ile 3 kişiyi yaşatacak

Denizli’de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 47 yaşındaki Hüseyin Eskin organları ile 3 kişiye umut oldu. Eskin’in 2 böbreği ve karaciğeri alınarak Şanlıurfa ve İzmir’e gönderildi.
Geçtiğimiz 3 Ekim’de evinde kalp krizi geçiren Hüseyin Eskin çağrılan ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Eskin müdahalesinin ardından Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’ne alındı. Yoğun bakımda 4 gün kalan Eskin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.
Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından hastanın ailesi ile yapılan görüşmeler sonucunda Eskin’in organları bağışlandı. İzmir’den gelen ekipler tarafından Eskin’in 2 böbreği ve karaciğeri alındı ve organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere Şanlıurfa Harran Üniversitesi ve İzmir Kent Hastanesi’ne gönderildi.
Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli’de organ bağışı konusunda duyarlılığın büyük bir hızla devam ettiğini belirterek; “Organ bağışına dikkat çekmek, konunun önemini vatandaşlarımıza anlatmak ve organ bağış sayılarını arttırmak amacıyla mart ayında Denizli’de Her Bağış Yeni Bir Hayat projesine başlamıştık. Projemizin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen Denizli’de yaklaşık 10 bin kişi organ bağışında bulundu” dedi.

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