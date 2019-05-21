HABER

Kalp krizi hastanede yakaladı, hayatı kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.05.2019 13:55 | Son Güncelleme

Ordu’da hasta bir yakınını ziyaret için hastaneye giden Mehmet Depe, burada kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi hastanede yakaladı, hayatı kurtuldu

Ordu’da hasta bir yakınını ziyaret için hastaneye giden Mehmet Depe, burada kalp krizi geçirdi. Doktorların anında müdahale ettiği 69 yaşındaki Mehmet Depe’ye by-pass ameliyatı yapıldı. 4 damarı değişen hasta, hayata yeniden ‘merhaba’ dedi.
Ordu’da yaşayan Mehmet Depe, iki hafta önce tedavi gören bir yakınını ziyaret etmek için Medical Park Ordu Hastanesi’ne gitti. 69 yaşındaki Depe göğsünde şiddetli bir ağrı hissetti. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tahir Ulusoy tarafından muayene edilen Mehmet Depe’nin kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. By-pass ameliyatıyla 4 damarı değişen hasta, şans eseri ölümden döndü. Sağlığına kavuşan Mehmet Depe, “Şu an gayet iyiyim. Hastanede kriz geçirmem hayatımı kurtardı. Uzm. Dr. Tahir Ulusoy’a ve Doç. Dr. Ali Ümit Yener’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.

"4 damarında ciddi darlıklar vardı"
Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Ali Ümit Yener, hastamız göğsünde ağrı hissetmesiyle Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tahir Ulusoy’a başvurduğunu, çekilen EKG sonrası kalp krizi geçirdiğinin görüldüğünü belirtti. Yener, “Hemen anjiyo yapılmış. Yapılan anjiyo sonrası 4 damarında ciddi darlıklar olduğu saptanmış. Kardiyoloji ve Kalp ve Damar Cerrahisi konseyinde değerlendirdik. Hastamızın 4 damarında ciddi darlıklar olması ve şeker hastası olması nedeniyle kendisine en faydalı tedavinin koroner by-pass ameliyatı olduğuna karar verdik. 4 tıkalı damara başarılı bir şekilde by-pass yaptık. Gerçekleştirdiğimiz by-pass ile yeni bir damar oluşturarak kalbin beslenmesini sağladık. Hastamız eğer hastanede olmasaydı ve geç kalınmış olsaydı ciddi sonuçlar doğabilirdi. Hastamızı sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

PARTNERHazal'dan kafa karıştıran açıklamaHazal'dan kafa karıştıran açıklama
(Özel) “Masada kalırsın” denilen İzmirli hasta Van’da sağlığına kavuştu(Özel) “Masada kalırsın” denilen İzmirli hasta Van’da sağlığına kavuştu
Çok sevdiği acı, dilini yakınca kanser olduğunu öğrendiÇok sevdiği acı, dilini yakınca kanser olduğunu öğrendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Bipolar bozukluk nedir, belirtileri nelerdir? Bipolar bozukluk ne zaman ortaya çıkar, tedavi seçenekleri nelerdir?

En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.