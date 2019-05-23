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Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden hakim Lale Yıldız için adliyede tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle dün hayatını kaybeden Bakırköy Adliyesi hakimlerinden Lale Yıldız için tören düzenlendi.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle dün hayatını kaybeden Bakırköy Adliyesi hakimlerinden Lale Yıldız için tören düzenlendi. Bakırköy Adliyesi’nin önünde düzenlenen törende konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, “Çok güzel bir insandı. Allah taksiratını affetsin. Çok zor bir hayatı oldu” dedi.
Bylock soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ancak daha sonra göreve iadesine karar verilen Bakırköy Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi 52 yaşındaki Lale Yıldız geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybetti. Yıldız için bugün cenaze töreni düzenlendi. Bakırköy Adliyesi önünde düzenlenen törene Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, mesai arkadaşları ve ailesi katıldı.
“Çok zor bir hayatı oldu”
Törende konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, "Hakim Lale Yıldız’ı daha önce çalıştığım yerden tanıyorum. Çok güzel bir insandı. İyi bir hakimdi. Hak ve adaleti dağıtma endişesi taşıyan, bu şekilde çalışan bir kardeşimizdi. Genç yaşta kalp rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gördü. Dün de hakkın rahmetine kavuştu. Allah taksiratını affetsin. Çok zor bir hayatı oldu. Hakime Hanım ile Anadolu Adliyesi’nde birlikteydik. Herkesin gerçekten sevdiği saydığı, attığı imzaya güvenilen bir arkadaşımızdı kardeşimizdi. Ailesine büyük sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin" dedi.
Başsavcının konuşmasının ardından hakim Lale Yıldız dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze aracının uzaklaşmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız hayatını kaybeden hakimin kardeşine başsağlığı diledi.
Öte yandan hayatını kaybeden hakim Lale Yıldız’ın cenazesinin Çorum’da defnedileceği öğrenildi.

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