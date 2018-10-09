Kalp krizi nedir? Kalp krizi riski nasıl oluşur? Kalp krizi tanısı nasıl konur? Kadınlarda kalp krizi nasıl olur? Erkeklerde kalp krizi nasıl olur?

Kalp hastalıklarının giderek yayıldığı şu dönemde kalp krizi riski önceden yapılacak testlerle azaltılabiliyor. Kalbin içinde kan olmasına rağmen kasların beslenmesi için damarlara ihtiyacı olduğu bilgisini veren Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kardiyoloji-Kalp Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, kalbi besleyen ana üç tane damar bulunduğunu ve bu üç damardan herhangi birisinin tıkanması kalp krizine sebep olduğunu belirtiyor.

Kalp krizinin tıkanan damarın beslediği kalp kasının bundan hasar görmesi ve bu hasar sonucunda yeterli verimlilikte çalışamaması anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, bunun kalbin genel performansında azalma oluşmasına ve uzun vadede kişinin hayatını tehdit ettiğine vurgu yapıyor.

Kalp krizi geçiren hastaların yüzde 20-30’unu o esnada hayatını kaybediyor. Ancak kişi hastaneye erken ulaşabilirse, hasar almadan kişinin kalbini korunabiliyor.

KADINLARDA KALP KRİZİ NASIL OLUR? KALP KRİZİ BULGULARI CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞİYOR



Kadınlar ve erkeklerde kalp krizi bulgularında bazı farklılıklar bulunuyor. Genellikle ilk bulgu göğüs ağrısı olarak ortaya çıkıyor. Ancak özellikle ileri yaşlardaki kadınlarda kalp krizi, göğüs ağrısı yerine daha çok nefes darlığı şeklinde olabiliyor. Bu da kadınlarda kalp krizinin geç fark edilmesi ve geç teşhis edilmesi gibi riskleri beraberinde getiriyor. Bazı hastalarda göğüs ağrısı yerine sol kol ağrısı ve çene ağrısı şeklinde de olabiliyor. Kadınlar, erkeklere göre birçok konuda farklılık gösteriyor. Özellikle menopozdan sonra kadınlarda kalp krizi riski daha çok artıyor.