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Kalp krizi riskini azaltmanın yolu buradan geçiyor! Bitter çikolata sağlıklı mı?

23.08.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlı krizlerine en hızlı ve etkili çözüm çikolata yemek olabilir. Tatlı hazırlamaktansa çikolata yemek tatlı krizlerinin kurtarıcısı oluyor. Ancak yenilen çikolataların çeşidine dikkat etmek gerekiyor. Bugüne kadar bitter çikolatanın en sağlıklı çikolata olduğu savunuldu. Peki bitter çikolatanın sağlığa karşı ne gibi etkileri var? Bitter çikolata sağlıklı mı?

Kalp krizi riskini azaltmanın yolu buradan geçiyor! Bitter çikolata sağlıklı mı?

Çikolata herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Birçok farklı çeşidi olan çikolatanın en doğru tercihinin bitter çikolata olacağı savunuluyor. BBC’de yer alan haberde çikolatanın gerçekten sağlıklı olup olmadığı araştırıldı. Kakaoyu geleneksel olarak tüketmenin, yani içine başka katkı maddeleri katmadan yemenin sağlığa yararlı olup olmadığı tartışılıyor.Amerikan Kanser Topluluğu'ndaki epidemoloji araştırmalarının direktörü uzman Marji McCullough, Panama'nın kuzeybatısındaki San Blas Adaları'nda yaşayan Kuna yerlilerini örnek gösteriyor. Onlarda düşük olan kan şekeri yaşlandıkça artmıyor, kalp krizi geçirme, diyabet ve kanser olma oranları düşük, ayrıca ölüm yaşı oldukça yüksek.

İKİ KAT FAZLA MEYVE VE BALIK YİYORLAR

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Bilimsel araştırmaların aşırı tuzun kan şekerini yükselttiği yönündeki bulgularının aksine bu topluluğun tuz tüketimi, ABD'de yaşayan ortalama bir insandan çok daha fazla. McCullough, Kuna yerlilerinin günlük besin tüketimini öğrenmek için bölgeye gittiğinde, onların yaklaşık dört bardak kakao ya da kakaolu ve az şekerli su içtiğini fark etti. Ancak onların sağlığının tamamen kakaoya bağlı olup olmadığından emin olamadı çünkü Kuna yerlilerinin aynı zamanda ABD ortalamasından iki kat daha fazla meyve ve dört kez daha fazla balık tükettiğini gördü.Ayrıca çok hareketli bir yaşam tarzları vardı.

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR

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Panama San Blas Adalarında yaşayanların tahmin edilenden daha sağlıklı olmasının sebebi, büyük ihtimalle, flavonoidi yüksek çikolata içiyor olmaları. Bitter çikolatanın kalp sağlığına iyi gelip gelmediği konusunda yapılan pek çok araştırma var. Bir çalışmada araştırmacılar 20 bin kişinin yeme alışkanlıklarını ve sağlıklarını gözlemledi. Sütlü de dahil 100 gr. çikolata yiyen kişilerin daha az kalp krizi ve hastalığı riski taşıdığı görüldü. Sigara kullanıyor olmak ya da fiziksel egzersiz yapmak gibi diğer etkenler göz önünde bulundurularak yapılan bu araştırmada yine de başka faktörler sonucu etkilemiş olabilir.

ÇAYDAN 4 KAT FAZLA FLAVONOİD İÇERİYOR

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Kakaonun gıda takviyesi ve multivitamin olarak kullanılması üzerine yapılan ve 21 bin kişinin dahil olduğu başka bir çalışmada ise her gün 400-500 gr. kakao flavonoidli gıda takviyesi alanların kan şekeri ve vücuttaki inflammasyonu düştüğü için kalp rahatsızlıklarından ölme riski azalıyor. Harvard Tıp Fakültesi'nden Profesör JoAnn Manson'a göre, bilim insanları gerçek kakao yerine gıda takviyesini kullanıyor çünkü her çikolata markasında farklı miktarda flavonoid konsantresi bulunuyor. Bu miktar toplama ve işleme biçimine göre değişiyor. Bitter çikolatada çayın dört kat kadar fazlası flavonoid bulunabiliyor. Ancak araştırmalar gösteriyor ki flavonoid miktarı üretim sürecinde düşüyor.

SAĞLIKLI OLMALARININ NEDENİ FLAVONOİDİ YÜKSEK ÇİKOLATA OLABİLİR

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Reading Üniversitesi'nden beslenme ve gıda profesörü Gunter Kuhnle, henüz sağlığa fayda sağlaması için alınması gereken kakao flavanoidi miktarında fikir birliğine varılmadığını belirtiyor.Kuhnle, "Çikolatadaki flavanoid içeriğinin artırılmasının onu 'sağlıklı yiyecek' yapacağını sanmıyorum" diyor. Panama San Blas Adalarında yaşayanların tahmin edilenden daha sağlıklı olmasının sebebi, büyük ihtimalle, flavonoidi yüksek çikolata içiyor olmaları.

BİTTER ÇİKOLATANIN FAYDALARI

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  • Güçlü bir antioksidan kaynağıdır
  • Kan akışını iyileştirir ve kan basıncını düşürür
  • Kalp sağlığına iyi gelir
  • Kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşürür
  • Cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyabilir
  • Beyin fonksiyonunu iyileştirebilir
  • Enerji kaynağıdır
  • Mutluluk verir

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