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Kalp krizi riskini dibe çeker! Düzenli olarak kullanın

10.08.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp hastalıklarını önlemek için dikkat etmeniz gereken bazı durumlar var. Bunların başında ise beslenme geliyor. Sağlıklı beslenme ile birlikte hayatınıza sporu ekleyerek kalp hastalıklarından uzak durabilirsiniz. Bunların dışında mükemmel bir kalp sağlığı için yemeklik yağ tercihiniz de çok önemli. Evde düzenli olarak kullandığımız yemeklik yağ, kalp hastalıkları riskini hızlandırabilir. Sağlıklı yağlar, kardiyovasküler sağlığımızı daha iyi tutmamıza yardımcı olur.

Kalp krizi riskini dibe çeker! Düzenli olarak kullanın

Kalp krizlerinin başlıca nedenlerinden biri yemeklerde kullanılan yemeklik yağdır. Yemeklik yağ, kalpte ve atardamarlarda ne kadar yağ birikeceğini belirler. Kalp krizi riskini en aza indirmek istiyorsanız kullandığınız yağlara çok dikkat etmelisiniz.

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Pişirdiğimizde yağın çok fazla ısıtılması sağlığa zararlı olabilir. Yemeklik yağlar, çok yüksek sıcaklığa maruz kaldığında içeriğindeki faydalı besinler yok olur. Bu da kalp hastalıklarının tetiklenmesine neden olur.

AYÇİÇEK YAĞI

Ayçiçek yağı, sağlık için birçok sağlık yararı ile gelen E vitamini açısından zengindir. Ancak ayçiçek yağının çok fazla ısıda kullanılmaması tavsiye edilir.

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SOYA YAĞI

Soya yağı besinler ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu yağ vücuttaki yağ birikimi katmanlarını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca kardiyovasküler sağlığı artırmaya yardımcı olur.

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ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, B vitamini kompleksi ve kalbe iyi gelen diğer besinleri içerir. Ancak unutulmamalıdır ki yemek pişirmek için sadece rafine veya saf zeytinyağı kullanılabilir. Sızma zeytinyağı ayrı tüketilmelidir.

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KANOLA YAĞI

Kanola yağı, vücudun kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur, bu da kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur.

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AVOKADO YAĞI

Avokado yağı, kalbe iyi gelen tekli doymamış yağ asitleri, lif, potasyum, magnezyum, E vitamini ve K vitamini bakımından zengindir. Bu yağ ayrıca kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur, böylece kalp hastalıklarını uzak tutar.


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kanola yağı soya yağı
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