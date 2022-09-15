Kalp krizi riskinizi tuvalet alışkanlıklarınız belirliyor: Bu şekilde yapıyorsanız dikkat!

Her insanın tuvalet alışkanlıkları farklılık gösteriyor. Tuvalet konusunda kabızlık, ishal gibi rahatsızlıklar normal düzeninizi değiştirebiliyor. Bazı kişiler çok sık tuvalete çıkarken bazıları günlerce çıkmayabiliyor. Yapılan araştırmalara göre normal dışı görülen tuvalet alışkanlıkları hastalıkların belirtisi olabiliyor. Bilim adamları gün boyunca sık sık kaka yapmanın birkaç ciddi sağlık sorununun bir göstergesi olduğunu keşfettiler. Hastalıklardan korunmak için bu tarz durumlar varsa doktora görünmeniz gerekiyor.

FAZLA YAPIYORSANIZ KALP KRİZİ RİSKİNİZ YÜKSEK

Günde birden fazla bağırsak hareketi yaşayanların kalp krizi geçirme, tip 2 diyabet , kalp hastalığı ve böbrek hastalığı geliştirme olasılığı daha yüksektir.

AZ YAPMAK DA HASTALIKLARLA BAĞLANTILI

Aksine, günde bir kereden az kaka yapmak da büyük kalp sorunlarının göstergesidir.

Uzmanlar, haftada üçten az kaka yapmanın daha yüksek kalp hastalığı, felç ve böbrek hastalığı riski ile bağlantılı olduğunu bulmuşlardır.

GÜNDE BİR KEZ YAPMAK EN SAĞLIKLISI

Pekin Üniversitesi'nden yapılan araştırma, günde sadece bir kaka yapmanın aslında sizin için en sağlıklısı olduğunu gösteriyor. Önceki araştırmalar , genellikle kabızlık olarak adlandırılan daha az bağırsak hareketi ile ciddi kalp rahatsızlıkları arasında bir bağlantı bulmuştur.Ancak yeni çalışmanın yazarları, kalp sorunlarının neden çok kaka yapanlar için bir sorun olduğunu söyleyemediler.

POTANSİYEL RİSKLERİN FARKINDA OLUN

Araştırmacılar, anormal bağırsak hareketleri olan kişilerin "tanı konmamış hastalık olasılığını göz önünde bulundurmaları ve çeşitli sağlık durumlarının gelecekteki potansiyel risklerinin farkında olmaları gerektiğini" ekledi. Çalışma, on yıl boyunca 30 ila 79 yaşları arasındaki yaklaşık 500.000 sağlıklı insanın bağırsak hareketlerinin izlenmesini içeriyordu. Araştırmacılar daha sonra bağırsak hareketi sıklığı ile sindirim sistemi dışında meydana gelen hastalıklar arasındaki bağlantıyı incelediler. Bununla birlikte, NHS'nin normal bağırsak alışkanlıklarının kişiden kişiye değiştiğini söylediğini akılda tutmakta fayda var.

YAYGIN KALP KRİZİ BELİRTİLERİ