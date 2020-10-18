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Kalp krizi sanılırken elektrik akımına kapılarak öldüğü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 15:06 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, bir tarlada yer fıstığı hasadı yaparken kalp krizi geçirerek öldüğü sanılan adamın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana geldi.

Kalp krizi sanılırken elektrik akımına kapılarak öldüğü ortaya çıktı

Gaziantep’te, bir tarlada yer fıstığı hasadı yaparken kalp krizi geçirerek öldüğü sanılan adamın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Osmaniye’den İslahiye ilçesine yer fıstığı hasadı için gelen Erhan T. (48), hasat sırasında traktör üzerindeyken bir anda kıvranarak yere yığıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar kalp krizi geçirdiğini düşündükleri talihsiz adamın yanına koştu. Erhan T.’nin yanına gelen vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıyı İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Erhan T., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti
Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın, tarla üzerinden sarkan yüksek gerilim hattını fark etmeyerek altından geçtiği ve bu sırada akıma kapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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