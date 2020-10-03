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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 17:57 | Son Güncelleme

Akraba ziyareti için gittiği İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu aracında ölü olarak bulunan eski Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.54 yaşındaki Yaşar Yazıcı, akraba ziyareti için gittiği İstanbul’un Kartal ilçesinde görevlerini ifa eden bekçiler tarafından aracında ölü olarak bulundu.

Akraba ziyareti için gittiği İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu aracında ölü olarak bulunan eski Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
54 yaşındaki Yaşar Yazıcı, akraba ziyareti için gittiği İstanbul’un Kartal ilçesinde görevlerini ifa eden bekçiler tarafından aracında ölü olarak bulundu. Bekçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yazıcı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürülen Yazıcı’nın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi. Yakınları tarafından Sakarya’ya getirilen Yazıcı için Akyazı Belediye binası önünde cenaze töreni düzenledi. Kılınan cenaze namazı sonrasında Yazıcı, Akyazı’da bulunan aile mezarlığına defnedildi.

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