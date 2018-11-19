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Kalp krizi sonucu ölen futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 17:00 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Eleşlerspor-Gülüç Belediyespor maçının devre arasında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden konuk ekibin futbolcusu Miraç Bektaş'ın cenazesi Ereğli'de toprağa verildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Eleşlerspor-Gülüç Belediyespor maçının devre arasında kalp krizi sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden konuk ekibin futbolcusu Miraç Bektaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Bektaş'ın cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ereğli ilçesindeki Bozhane Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde, futbolcunun ailesinin ve takım arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Miraç Bektaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Bektaş'ın yakınlarının yanı sıra Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

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- Olay

Zonguldak 1. Amatör Ligi Ereğli Grubu'nda, dün ilçedeki futbol sahasında oynanan maçın ilk yarısı tamamlandığında Gülüç Belediyesporlu futbolcu Miraç Bektaş, soyunma odasına giderken fenalaşmış, kalp krizi geçiren oyuncuya ilk müdahaleyi futbolcular ve teknik ekip yapmıştı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Miraç Bektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

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