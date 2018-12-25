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Kalp krizi sonucu ölen polis için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 15:08 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA- GÖREV başındayken geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hasan Uzun için Kartal'daki Kavaklı Camii'nde tören düzenlendi.

Kalp krizi sonucu ölen polis için tören

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA- GÖREV başındayken geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hasan Uzun için Kartal'daki Kavaklı Camii'nde tören düzenlendi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü'nde görev yapan Uzun'un Türk bayrağına sarılı naaşının Kavaklı Camii'ne getirilmesinin ardından taziyeleri babası Akif Uzun, kardeşi Gökmen Uzun ve oğlu Berat Uzun kabul etti.
Törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan da katıldı.
Çalışkan, "Diyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Arkadaşımız vefat etti. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Meslektaşlarına baş sağlığı diliyorum" dedi. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Uzun'un cenazesi, meslektaşlarının omuzunda ve polis bandosu eşliğinde cenaze aracına taşındı. Cenaze, defnedilmek üzere Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı'na götürüldü. 17 Aralık Pazartesi günü görevi başındayken kalp krizi geçiren Hasan Uzun (48) dün hayatını kaybetti.

(FOTOĞRAFLI)

Kalp krizi sonucu ölen polis için törenKalp krizi sonucu ölen polis için törenKalp krizi sonucu ölen polis için törenKalp krizi sonucu ölen polis için tören

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